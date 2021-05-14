Как студенты стали движущей силой белорусского протеста 14.05.2021, 18:15

Фото: «Белсат»

Документальный фильм.

За время студенческих протестов за свою гражданскую позицию из белорусских вузов были отчислены по меньшей мере 153 студента и уволено 30 преподавателей. 6-ти студентам уже были вынесены приговоры по уголовным статьям. Все они получили от 1,5 до 4 лет лишения свободы, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга»

Сегодня начались суды по так называемому «делу студентов», по которому проходят 12 человек. Специально к этому дню подготовили документальный фильм о студенческих протестах.

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