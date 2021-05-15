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Ольга Северинец: На суде Павел молчит, не говорит ни-че-го

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  • 15.05.2021, 12:24
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Ольга Северинец: На суде Павел молчит, не говорит ни-че-го
Фото: «Радыё Свабода»

Политик не признает лукашенковского судилища.

Ольга Северинец поделилась в своем «Фейсбуке» впечатлениями от суда над мужем. Павла Северинца вместе с активистами «Европейской Беларуси» начали судить 12 мая в Могилеве. Процесс закрытый, и в зал не пускают даже родных.

«Суд над Павлом продолжается, процессы идут каждый день и идут в довольно быстром темпе, а это значит, что через пару недель мы можем узнать приговор — пишет Ольга. —

На процессе Павел молчит. Он не говорит ни-че-го, не отвечает на вопросы. Он подчеркивал этот момент несколько раз в письмах. Говорит, что все, что хотел, он сказал в своих книгах. Это очень важно для него».

«Но всегда есть и хорошие новости: вот вчера я была в Могилеве и передала ему пряники с любимой цитатой. Надеюсь, что понравятся», — добавила она.

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