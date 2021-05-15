«Не трожь студентов!»: столичные партизаны проводят акции солидарности 1 15.05.2021, 12:59

Фото: tut.by

Улицы Минска не молчат.

В Минске продолжается судилище по «Делу студентов».

Во время процесса в суде студентке БГПУ Яне Оробейко стало плохо, к ней удалось вызвать скорую помощь.

Адвокат Яны сообщила, что у девушки имеются хронические проблемы с сердцем, которые обострились в заключении. Оставлять ее в СИЗО опасно. Несмотря на это, судья отклонил ходатайство адвоката о переводе Яны под домашний арест лишь из-за того, что прокурор высказался против.

Улицы Минска при этом не молчат: столичные партизаны проводят акции солидарности со студентами, сообщает ТГ-канал «Баста!».

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