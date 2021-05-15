«Не трожь студентов!»: столичные партизаны проводят акции солидарности

«Не трожь студентов!»: столичные партизаны проводят акции солидарности1
- 15.05.2021, 12:59
Улицы Минска не молчат.
В Минске продолжается судилище по «Делу студентов».
Во время процесса в суде студентке БГПУ Яне Оробейко стало плохо, к ней удалось вызвать скорую помощь.
Адвокат Яны сообщила, что у девушки имеются хронические проблемы с сердцем, которые обострились в заключении. Оставлять ее в СИЗО опасно. Несмотря на это, судья отклонил ходатайство адвоката о переводе Яны под домашний арест лишь из-за того, что прокурор высказался против.
Улицы Минска при этом не молчат: столичные партизаны проводят акции солидарности со студентами, сообщает ТГ-канал «Баста!».