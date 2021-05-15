Биологи выяснили, как коронавирус влияет на продолжительность жизни человека 1 15.05.2021, 14:45

5,104

Названо точное количество лет, которые можно «потерять» из-за каждого случая COVID-19.

Средняя продолжительность жизни людей из-за коронавируса уменьшается на 1,5-2 года. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, сообщает kp.by.

По словам биолога, COVID-19 – это системное заболевание, которым можно заболеть не один раз.

– Каждый эпизод коронавирусной болезни хоть немного, да сокращается нашу жизнь. А в некоторых случаях совсем даже не немного, а значительно. Сейчас решается серьезный вопрос о снижении средней продолжительности жизни человека как вида. У нас уже в развитых странах (по статистике) продолжительность жизни снизилась на 1,5-2 года, в среднем. Это уже произошло из-за коронавируса, – сообщила эксперт.

Баранова добавила, что такие выводы сделаны на основе статистики по США. Биолог предположила, что в других странах данные по снижению продолжительности жизни не будут значительно отличаться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».