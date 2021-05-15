Что почем на весеннем Комаровском рынке? 3 15.05.2021, 18:12

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Фото: onliner.by

Малина и ежевика стоят больше, чем кило мраморной говядины.

Есть в старейшем минском рынке что-то такое, чего нет ни в одном другом. Кажется, многие люди приходят сюда не за покупками, а на прогулки: неспешно ходят, болтают с продавцами и возвращаются какие-то чересчур довольные. То ли это весна, то ли время, когда тебя в 9 случаях из 10 обсчитывали, осталось в прошлом. Мы прошлись по рынку и посмотрели, что там можно найти из того, чего нет в супермаркетах (кроме атмосферы), пишет журналист «Онлайнера» Таисия Воеводова.

Продавцы зелени и рассады: «Выращиваем только из голландских семян, которые заказываем за границей»

Вся жизнь на открытой части рынка кипит в маленьком закуточке с рассадой: людей здесь утром буднего дня — как горошка в банке. Женщины выбирают цветы, мужчины — помидоры. Названия последних звучат как песня — Пасхальные яйца, Сливки, Черное сердце Брэда, Герман, Папина дочка, Мармеладные.

Огурцы не отстают: Патти, Кураж, Маша, Амур, Зязюля. Есть даже Барабулька, но продавец не смогла пояснить, есть ли у них какая-то родственная связь с египетской рыбкой. Кустик помидорной рассады — 80 копеек, огурцы и перцы — 1 рубль, базилик — 3 рубля за 10 саженцев.

Фото: onliner.by

— Мы берем голландские или польские семена, они все всходят. Даже если достать из своего урожая семена и засушить, такой всхожести не будет, — делится секретами садовода продавец. — Помидоры несложно выращивать, есть даже специальный вид для неопытных хозяек: Ни забот ни хлопот, вот возьмите.

Фото: onliner.by

У покупателей в пакетах можно заметить фиалки, кусты роз, рассаду картошки и томатов и даже комнатные цветы в горшочках. Спрашиваем у молодой девушки с дочкой, что купили.

— Вот купили редиску, огурчики и клубнику. И фиалки, будем пытаться их выращивать, — смеется она. — Мы живем далеко отсюда, но сегодня приехали на УЗИ поблизости, поэтому решили скоротать здесь время.

Фото: onliner.by

К слову, из заморских семян урожай на своем огороде выращивают и бабушки, торгующие зеленью по рублю за пучок и редиской (3 рубля за пучок). Краснокнижная черемша тоже выращивается на своем участке.

— Я выращиваю зелень только из голландских семян, причем лучше покупать их не здесь, а заказывать за границей. У импортных, которые продаются в Минске, урожайность ниже. Сегодня я вообще первый день вышла на рынок — ждала, пока в теплицах все дозреет. Зима в этот раз долгая и суровая была.

Фото: onliner.by

«Нас бабушки-покупательницы проклянут за то, что так дорого»

В отличие от закуточка с рассадой, на рядах сезонной части рынка покупателей немного. Редкие бабушки неторопливо гуляют, щурясь на ценники.

— Может, холодно, а может, у людей денег нет, — разводит руками продавец овощей. — Покупают не много. Разве что мою польскую клубнику по 5 рублей берут хорошо, вон напротив по 16 греческая. И огурцы покупать стали, видно, соскучились по ним за зиму.

Фото: onliner.by

Молодую белорусскую картошку сказали ждать не раньше июня, пока в наличии только азербайджанская (от 3,5 до 6 рублей) и израильская (8 рублей за кило). Прошлогодняя белорусская картошка выглядит похуже, но и стоит от 80 копеек до 1,8 рубля.

— Молодая картошка не сильно желтая, я сама на Радуницу попробовала — вкусная! Вчера вот из ресторана приходили, взяли 8 килограммов, а так обычно небольшой пакетик берут — до двух килограммов.

Фото: onliner.by

От помидоров рябит в глазах: желтые, розовые, зеленые, черные, красные, оранжевые. Родом они, судя по названия, тоже из самых разных стран — чаще всего Украина или Беларусь, Польша или Азербайджан. Продавцы советуют малиновые украинские томаты — они «самый топчик», причем недорого — до 6 рублей. Азербайджанские вкуснее, но и стоят они от 8 до 25 рублей. Спрашиваем, азербайджанские с такой разбежкой в цене по рынку чем-то отличаются?

— По вкусу они не будут отличаться. Чем дороже, тем больше расходы… — начинает одна девушка.

— И желание продавца заработать, — продолжает за нее вторая.

Фото: onliner.by

А вот наши пинские огурцы вне конкуренции — ароматные, хрустящие и колючие. Продавцы разом говорят, что другие нет смысла привозить, когда и свои такие. По цене до четырех рублей за кило.

А вот прошлогодняя отечественная морковь стоит от 2,5 до 3,5 рубля. Кажется, не зря она стала лидером подорожаний апреля по данным Белстата, взлетев в цене сразу в полтора раза.

Фото: onliner.by

Обсуждают на Комаровке и последние новости. К примеру, визит Лукашенко в Валерьяново. В привычной для рынка громкой манере.

— Наташ, ты слышала, он в Валерьяново поехал! За рынки, говорят, взяться решил, и за Комаровку, — говорит продавец овощей.

— Ну всё, нам конец, — реагирует на это Наташа.

Фото: onliner.by

Переводим взгляд на яркий прилавок — апельсины и лимоны по 15 рублей, помидоры и сливы по 20. Все красиво упакованы в ящиках, каждый в своей обертке. Похоже, на то, как продавцы по утрам складывают «ягодку к ягодке», смотреть можно еще дольше, чем на огонь.

— Ой, не пишите про нас, пожалуйста! — говорят две женщины, торгующими заморскими фруктами и овощами. — Нас бабушки-покупательницы проклянут за то, что так дорого. И так каждый день выслушиваем. Им же не объяснишь, что это с другого конца света везется и не за рубли покупается.

Фото: onliner.by

Курага подорожала из-за заморозков, а малина и ежевика стоят больше, чем кило мраморной говядины

Судя по ценникам на некоторые продукты, летели они бизнес-классом в креслах повышенной комфортности. Когда глаза останавливаются на ценнике сочных ягод, появившийся аппетит резко проходит. Греческая черешня и голубика — от 65 до 75 рублей, малина — 150 рублей за кило, а ежевика — 200 рублей. Белорусской клубники (впрочем, как и любых других ягод) пока тоже не видать, но есть польская (5 рублей) и греческая (от 15 рублей).

Фото: onliner.by

Зато практически на всех яблоках одна цена и страна производства — Беларусь, по 2,5 рубля за кило. А вот ни одной белорусской груши нет и, как пояснила одна из продавцов, «не было и не будет».

Фото: onliner.by

Цены на сухофрукты — примерно как в супермаркете, только выбор побольше. Есть даже орех макадамия — что-то среднее между кешью и фундуком.

— Цена на орехи за год не изменилась, а вот курага сильно подорожала, во многих странах весь урожай уничтожили заморозки. В Египте и Таджикистане снег выпал, представляете! — жалуется продавец сухофруктов.

Фото: onliner.by

Не можем не спросить одного из немногих покупателей с большими пакетами, чего он такого набрал.

— Я купил все белорусские овощи, которые только есть. И фрукты, они есть всегда свежие. Приезжаю раз в неделю и покупаю на всю семью. Простите, очень спешу, — поведал улыбчивый Шнеёр и быстрым шагом поспешил прочь.

Фото: onliner.by

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