«Конец временщика: опального Лукашенко обложили со всех сторон»
- 16.05.2021, 8:03
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Интересные события только начинаются.
Режиму Лукашенко становится все труднее зарабатывать валюту на продаже нефтепродуктов из дешевой российской нефти в Европу. Европейские банки начали отказываться от финансирования сделок с Беларусью после введения санкций США против крупнейшего НПЗ страны «Нафтан». Между тем, 20% валютной выручки режим получает именно от продажи нефтепродуктов на Запад. Таким образом, одна пятая экспорта Таракана будет парализована.
Читатели Charter97.org высказали свое мнение о первых последствиях санкций США против режима Лукашенко:
«Погодите, все еще только начинается. На очереди — калий, химия, деревообработка, компании прикорытных…»
«Живительные санкции начали действовать - и это прекрасно! Скоро у карателей пропадет желание защищать последнюю волосину! Или думают, что Россия денег отсыпет, как всегда? Нет - не отсыпет! Путину в тысячу раз выгоднее договориться с Западом, и совместными усилиями выбросить на помойку зашкваренного временщика, и тем самым хоть немного смягчить отношения с Байденом».
«Картофельный лось прекрасно видит и понимает свое положение...ЭТО РЕАЛЬНО КОНЕЦ.. О чем говорить, если даже российские нефтяные магнаты начали мотать головами, и отказались сотрудничать с режимом, дабы не угодить под санкции. В общем, Лося обложили со всех сторон - даже те, кого он раньше считал друзьями... Так всегда бывает с опальными мафиози. Их убирают свои же».
«Этой крысе никто уже и копейки не даст. А оно еще дергается. Каждый день новые поборы для народа придумывают. Не пополнишь бюджет за счет нищего народа. Верни то, что украл со своей семейкой, отдашь долги и еще столько же останется для страны».
«Осталось совсем чуть-чуть - Беларуськалий. Ему сейчас и так несладко. Прибыль резко снизилась, Гарлыкский хомут шею сдавил и других висяков, требующих обслуживания и поддержания на плаву, тоже хватает».
«Коля, перестань давать ему таблетки! Стань героем, освободи Беларусь! Пока беларусы не освободили ее от всей вашей семейки!А так и будет!»
«Европа, хватит уже спать пора уже перекрывать финансовый кран бандитскому режиму».
«Ура! Салют! Браво! Надо, чтобы было еще жестче».
«Только общая СТАЧКА поможет! Когда выйдут рабочие с гаечными ключами».