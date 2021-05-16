Экстремист на службе Путина 1 Владислав Гирман, «Деловая столица»

16.05.2021, 12:44

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Как Кремль использует стрельбу в казанской гимназии.

19-летний студент четвертого курса казанского колледжа ТИСБИ Ильназ Галявиев, отчисленный в апреле за то, что фактически прекратил учебу, 11 мая устроил массовую стрельбу в 175-й гимназии столицы Татарстана, которую окончил четыре года тому назад.

Вооружившись дробовиком Hatsan Escort турецкого производства, который он приобрел абсолютно законно, Галявиев, назвавшись "Богом" в своем Telegram-канале, вошел в школу и убил девять человек: семерых восьмиклассников и двух учительниц.

Кроме того, пострадали 23 человека, из них 20 детей. Шестеро детей в тяжелом состоянии, двое в крайне тяжелом.

Знакомые, бывшие одноклассники и студенты ТИСБИ говорят, что парень был замкнутым, нелюдимым и тихим, увлекался историей и оружием. Так что, по всей видимости, имеет место быть еще один инцидент, подобный бойне в американской школе "Колумбайн" в 1999 г.

Но в этой ситуации примечательно то, что подобного рода инциденты в учебных заведениях России и на оккупированных ею территориях Украины происходят как на фоне эскалации конфликта между РФ и Украиной, так и в целом синхронно с накачкой Кремлем уровня ура-патриотизма и милитаризма.

Напомним, 17 октября 2018 г. массовая стрельба случилась в Керченском политехническом колледже. Стрелок Владислав Росляков, к слову, из такого же дробовика убил 21 человека.

В Украине этот инцидент расследовался как теракт. Оккупанты же открыли дело по статье "Убийство двух или больше лиц общеопасным способом".

За восемь месяцев до трагедии в оккупированной Керчи также наблюдалось обострение в отношениях Украины и России. Тогда причиной стало постоянное нарушение Россией международного права в Азовском и Черном морях, включая постоянные и продолжительные досмотры судов в акваториях и Керченском проливе.

25 ноября 2018 г. россияне захватили украинские катера и буксир, пленив украинских моряков, шедших через пролив из Одессы в Мариуполь. В Украине было введено военное положение и всерьез обсуждалась вероятность продолжения интервенции российских войск.

Прошло три года, и Москва устроила новую военную провокацию – сосредоточила войска в непосредственной близости украинских границ. И снова стрельба в школе.

Предполагать, что инцидент в Казани был срежиссирован российскими спецслужбами, дабы повысить градус напряжения в обществе – это уже откровенная конспирология. Но все же немалая толика ответственности за произошедшее таки лежит на плечах путинского режима, возводящего в абсолют агрессивный милитаризм, национализм, шовинизм, причем на всех уровнях. Результатом такой политики стали многочисленные примеры абсурдного победобесия у родителей, наряжающих детей в форму времен Второй мировой войны или катающих их в колясках в виде танков.

Российская власть особое внимание уделяет военно-патриотическому, а по сути — шовинистическому воспитанию детей и молодежи, что позволяет должным образом форматировать юные умы, которые рождаются и взрослеют, заводят собственных детей, не зная других президентов.

Путин во время своего последнего обращения к Федеральному собранию очень много времени уделил как раз теме идеологической обработки молодого поколения через якобы его социальную и экономическую поддержку.

Так что этот вектор внутренней политики останется неизменным. А значит, будут новые инциденты со стрельбой. Они – симптоматичны.

По Оруэллу

В то же время, власти РФ наверняка попытаются обернуть трагедию в Казани себе на пользу. Во-первых, в медийном плане. Не станет сюрпризом, если, как и в 2018 г. в случае с Росляковым, пропаганда и социальные медиа начнут тиражировать истории о том, что Галявиев, якобы, поддерживал контакты с украинскими националистами.

Таким образом, в сознании россиян будет усилен тезис о просачивающемся в РФ национализме и неонацизме из Украины. То, о чем Путин говорил за два дня до стрельбы в Казани — во время военного парада в Москве. Но даже если "всплывет", учитывая географию, не украинский, а, скажем, исламистский след, — это, со всей очевидностью, тоже будет играть на руку Кремлю.

Во-вторых, такие события дают властям карт-бланш на внедрение новых мер контроля над населением, с которыми само население, шокированное трагедией, будет согласно.

Такого рода попытки предпринимались и после стрельбы в оккупированной Керчи. Тогда Росгвардия выступила с инициативой заставить владельцев оружия постоянно уведомлять ее о своих перемещениях. Но тогда идея не получила одобрения.

Аналогично и с законопроектами, которыми предлагалось повысить возраст владения оружием с 18 до 21 лет, а также штрафы для тех, кто носит оружием, будучи пьяным.

Стрельба в Казани определенно будет использована и в качестве аргумента в пользу ужесточения контроля над оборотом оружия. То есть, российских обывателей начнут тщательнее оберегать от возможности его приобретения. Путин уже дал команду главе Росгвардии Виктору Золотову провести ревизию видов оружия, которое могут заполучить обычные россияне. Следующий шаг – усиление контроля, массовые изъятия и, следовательно, минимизация риска вооруженных столкновений во время акций протеста.

Кремль изрядно напугали митинги в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала, а также акции против заключения Алексея Навального. И потому он решил еще больше закрутить гайки, надавив на однопартийцев Фургала – ЛДПР, и тем, что записал ФБК Навального в экстремистские организации.

С другой стороны, есть риск, что репрессии в итоге могут спровоцировать беспорядки уже с применением оружия. И стрелок Галявиев по сути помогает властям не допустить такого сценария.

Однако и это еще не все. Российские законодатели уже работают над тем, чтобы залезть в личную жизнь детей – указывают на компьютерные игры как на серьезную проблему. И в дополнение предложили создать "систему отслеживания преступных намерений" в интернете и соцсетях.

Иными словами, парламент РФ хочет еще больше усилить цензуру в сети, где публикация "неправильной" картинки становится поводом отправить человека в тюрьму.

Естественно, для реализации всех этих мер потребуются средства. А значит органы, отвечающие за поддержание правопорядка в стране, — ФСБ, Росгвардия, МВД, — получат увеличение бюджетов. Деньги придется изымать из других статей расходов.

Зачастую все авантюры и полицейские меры в России оплачиваются за счет простых россиян. Так что обещания Путина наладить жизнь сограждан, обедневших еще больше из-за коронакризиса, так и останутся обещаниями. Плюс они получат еще больше контроля со стороны государства и еще больше вмешательства в личную жизнь.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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