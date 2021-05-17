Очередной провальный проект Таракана 3 17.05.2021, 10:02

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Экорынок в Валерьяново работает в убыток и стал новой гирей для бюджета.

Одна из причин, загнавшая белорусскую экономику в тупик – грандиозные проекты, которые инициируются Лукашенко и оказываются крайне неэффективными. Экорынок в Валерьяново стал очередным примером из этого длинного ряда, пишет udf.by.

Лукашенко поручил создать его несколько лет назад: мол, надо удовлетворить запрос на экологически чистую продукцию, которую будут продавать фермеры. Но проект конкурента Комаровки с самого начала выглядел провальным. Как фермерам может быть выгодно везти продукцию на рынок за МКАД, где нет потока покупателей хотя бы в силу географического расположения?

В результате сегодня в Минском районе стоит новое четырехэтажное здание, где торговыми точками заполнен только первый этаж – да и то благодаря продукции государственных агрокомбинатов «Ждановичи» и «Дзержинский».

Экорынок работает в убыток и стал новой гирей для бюджета.

«Ежемесячно инвестору надо компенсировать порядка 200 тысяч. Расходы на этот объект пока превышают его доходы», – признался председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

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