ЦАХАЛ ликвидировал командира военного крыла «Исламского джихада» 17.05.2021, 14:02

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Фото: AP/Adel Hana

Абу-Харбид имел звание «бригадного генерала».

В полдень в понедельник, 17 мая, палестинская сторона официально подтвердила, что в ходе одной из атак ЦАХАЛа был ликвидирован командующий северным регионом военного крыла «Исламского джихада» Хасам Абу-Харбид, пишет сайт «Детали».

Об этом сообщил сайт The Jerusalem Post. Абу-Харбид имел звание бригадного генерала (в иерархии террористов). Он был убит в лагере беженцев Джебалия в северной части сектора Газа.

Неподтвержденная информация о ликвидации Абу-Харбида циркулировала несколько часов, - после того как пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в Джебалии был превращен в развалины дом высокопоставленного командира «Исламского джихада». Ее опубликовали некоторые израильские и российские сайты.

Вечером в воскресенье, 16 мая, командующий южным округом генерал-майор Элиэзер Толедано пригрозил лидерам ХАМАСа: «Мохаммед Дейф и Ихье Синуар, вы у нас на мушке. Мы в самом разгаре операции и пока вовсе не сворачиваем ее».

В понедельник, 17 мая, ЦАХАЛ начал третью фазу операции по уничтожению подземной инфраструктуры в секторе Газа, которая была одним из главных козырей террористов ХАМАСа в противостоянии с Израилем.

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