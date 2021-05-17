Появилась еще одна версия о месте рождения маршала Рокоссовского 3 17.05.2021, 14:22

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Портрет К.К. Рокоссовского

Шилов В.В.

Ранее архивисты заявили, что он родился в белорусских Телеханах.

Появилась еще одна версия о месте рождения маршала Советского Союза и Польши Константина Рокоссовского (1896—1968). Недавно в Национальном историческом архиве Беларуси нашли запись о его рождении в городке Телеханы (ныне — Ивацевичский район Брестской области), откуда происходила мать. Правда, был указан 1889 год. Официально считается, что годом рождения Рокоссовского является 1896-й, а местом значится то Варшава, то Великие Луки под Псковом в России, сообщает «Еврорадио».

В Польше, однако, сомневаются, что маршал Константин Рокоссовский родился в Беларуси. Теперь свои сомнения изложил его внук Константин Рокоссовский. По его словам, дед говорил дочери, что родился в 1896 году в Варшаве. Внук считает, что в метрической книге записана дата и место рождения старшего брата маршала, который, видимо, умер, когда был совсем маленьким. А когда родился следующий сын, его тоже назвали Константином. Внук уже написал письмо в Национальный исторический архив Беларуси, и там изучают эту версию.

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