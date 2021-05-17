В мире фиксируют снижение заболеваемости COVID-19 1 17.05.2021, 21:31

1,170

Вторую неделю подряд прирост новых случаев коронавируса снижается.

В мире число новых случаев COVID-19 и смертей от коронавируса снижается вторую неделю подряд, но об окончании пандемии говорить еще рано. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в понедельник, 17 мая, передает korrespondent.net.

"Ситуация во многих странах продолжает вызывать обеспокоенность", - отметил Гебрейесус, добавив, что "до завершения пандемии еще далеко", так как пандемия "не завершится нигде, пока она не завершится повсеместно".

Также Гебрейесус поблагодарил доноров за финансирование плана реагирования на пандемию в 2020 году.

"Вместе с тем план на 2021 год недофинансирован", - подчеркнул Гебрейесус, указав, что это ограничивает возможности для реагирования ВОЗ на "возникающие горячие точки".

"ВОЗ срочно нуждается в финансировании текущего плана реагирования, что позволит нам расширить поддержку странам", - резюмировал Гебрейесус.

В свою очередь США выявили минимальный прирост числа случаев COVID-19 с июня - накануне выявили 16 864 новых случая заболевания и 262 летальных исхода.

В общей сложности с начала пандемии в США выявили почти 33 миллиона зараженных, скончались почти 586 тысяч пациентов с COVID-19.

Напомним, что в Евросоюзе треть населения привили от COVID-19. Страны ЕС планируют привести вакцинацию от коронавируса для 70% взрослого населения в течение июля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».