В мире фиксируют снижение заболеваемости COVID-19

В мире фиксируют снижение заболеваемости COVID-191
- 17.05.2021, 21:31
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Вторую неделю подряд прирост новых случаев коронавируса снижается.
В мире число новых случаев COVID-19 и смертей от коронавируса снижается вторую неделю подряд, но об окончании пандемии говорить еще рано. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в понедельник, 17 мая, передает korrespondent.net.
"Ситуация во многих странах продолжает вызывать обеспокоенность", - отметил Гебрейесус, добавив, что "до завершения пандемии еще далеко", так как пандемия "не завершится нигде, пока она не завершится повсеместно".
Также Гебрейесус поблагодарил доноров за финансирование плана реагирования на пандемию в 2020 году.
"Вместе с тем план на 2021 год недофинансирован", - подчеркнул Гебрейесус, указав, что это ограничивает возможности для реагирования ВОЗ на "возникающие горячие точки".
"ВОЗ срочно нуждается в финансировании текущего плана реагирования, что позволит нам расширить поддержку странам", - резюмировал Гебрейесус.
В свою очередь США выявили минимальный прирост числа случаев COVID-19 с июня - накануне выявили 16 864 новых случая заболевания и 262 летальных исхода.
В общей сложности с начала пандемии в США выявили почти 33 миллиона зараженных, скончались почти 586 тысяч пациентов с COVID-19.
Напомним, что в Евросоюзе треть населения привили от COVID-19. Страны ЕС планируют привести вакцинацию от коронавируса для 70% взрослого населения в течение июля.