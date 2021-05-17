Декретный отпуск в Беларуси хотят сократить 1 17.05.2021, 22:20

А детские пособия считать от зарплаты родителей.

В Беларуси рассматривают вариант сокращения длительности декретного отпуска, а также привязки суммы пособия по уходу за ребенком до 3 лет к зарплате родителя, уходящего в декрет. Сейчас сумма пособия привязана к средней зарплате по стране. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в интервью пропагандистскому телеканалу СТВ.

«Я думаю, предоставляя места по уходу, предоставляя качественные услуги по уходу за детьми, предоставляя возможность гибкого графика работы, и, конечно, поддержка, помощь мужей и отцов в воспитании детей – это все позволит сбалансировать, тогда можно говорить о том, чтобы плавно переходить и оптимизировать этот отпуск», – объяснила Ирина Костевич.

По ее мнению, пособия на детей стали серьезной финансовой поддержкой для семей.

«Чтобы понимать масштаб этого пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, сегодня на первого ребенка выделяется 472 рубля, на второго и последующих деток выплачивается суммарно два пособия в месяц – 670 рублей. Минимальная зарплата 400 рублей у нас сегодня в стране. На мой взгляд, это серьезная финансовая поддержка для семьи», – уверена лукашистка.

Также в минтруда считают, что пора рассчитывать размер пособия не от средней зарплаты по стране, а от зарплаты родителей.

«Хотя уже тоже мы видим, что, может, надо переходить на новые подходы по выплате пособий. Привязываться не к средней по стране, а к зарплате мамы, поскольку средняя была интересна в 90-е, когда мама рожала в 22. У нее ничего еще не было. А когда сегодня мама рожает в 28-29, она уже состоялась в профессии, у нее уже есть свой доход, у нее есть уже финансовая стабильная ситуация. Здесь надо тоже смотреть. Может, определенных мам это тоже сдерживает, поскольку доход у нее больше того, что она получает», – отметила Костевич.

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