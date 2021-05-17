Куда белорусам лететь в отпуск? 1 17.05.2021, 22:54

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В 2021-м путешествовать стало легче, чем год назад.

Прошлый год для туристического бизнеса можно смело назвать черным. В результате коронавирусных ограничений в Беларуси закрылась каждая пятая турфирма. Прибыль упала более чем на 70%. Специалисты отмечают: в 2021-м путешествовать стало легче, но к уровню рынка доковидного времени турбизнес еще не вернулся.

«Естественно, глобальных ранних бронирований нет - все стараются спланировать поездку как можно ближе к отъезду. Никто не застрахован от COVID-19, от пандемии, от закрытия страны сегодня», - говорит «Белсату» эксперт по туризму Анастасия Зубкова.

Однако некоторые страны Западной Европы начали открывать границы, в том числе для белорусов. Об этом на прошлой неделе заявили Греция, Португалия и Черногория. Белорусы даже не будут сдавать тест при пересечении границы. А некоторые страны вообще не были закрыты для туристов.

«Сейчас, в весенний сезон, очень популярны Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас там становится очень жарко, и это направление уходит на задний план. С лета: Турция, Тунис, Египет. Прошлой зимой Египет безумно продавался, потому что, опять же, он был открыт, и это одна из немногих стран, после которых не нужно изолироваться», - говорит Анастасия Зубкова.

Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что этим летом Европейский Союз уже создал необходимые условия для «безопасного возобновления туризма». Но турагенты не спешат праздновать радостную новость. Говорят: «Если полетит первый самолет - то шампанское откроем».

Однако, чтобы расслабиться, необязательно ехать в море. Отдых в усадьбах становится все более популярным в Беларуси. В 2020 году их в стране было более двух с половиной тысяч. И с каждым годом их количество только растет.

Одно из таких имений с национальным колоритом под Минском Андрей Круг открыл 10 лет назад.

«Это та часть истории, которую мы можем показать не только взрослым, но и детям. Мы, наверное, все обряды масштабные проводим: Купалье, Масленицу, Рождество… Плетем венки, прыгаем через костер, водим хороводы и веселимся», - говорит Андрей.

За 10 лет существования усадьбы через костры здесь прыгали американцы, англичане и даже австралийцы. Но основная часть туристического потока - это, конечно, белорусы.

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