Уязвимые места путинской России 2 Виктор Каспрук

18.05.2021, 9:23

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Когда денег у Кремля не станет, начнется неизбежная дезинтеграция российских регионов.

Недавно президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в арсенале Европейского Союза еще есть неиспользованные средства для давления на Россию. Путинская Россия имеет немало уязвимых мест, но на это почему-то не всегда обращают внимание. Ведь Путин все время ведет себя так, будто в его деятельности нет никаких пробоев, и он совершенно неуязвим. Это и есть одно из его самых уязвимых мест.

Очевидно, что президент Гитанас Науседа, в стране которого хорошо помнят трагические последствия для Литвы российской оккупации, вполне реалистично оценивает угрозу Российской Федерации для объединенной Европы.

Нет никакого сомнения, что пока в Кремле правит Путин, Россия никогда не будет придерживаться демократических норм. Наоборот, слабые ростки гражданского общества там уже почти полностью ликвидированы, и путинский режим на этом не собирается останавливаться.

Россия умеет находить и использовать слабые места у своих оппонентов. Часто действуя просто безрассудно, провоцируя этим очередные чувствительные ответы. И речь может идти не только об энергетическом эмбарго, или отключении от SWIFT.

Нынешняя Россия – это отсталая технологически страна, что является Ахиллесовой пятой Москвы. РФ остро нуждается в тех высокотехнологичных товарах, которые производить сама не способна.

В первую очередь, это высокотехнологичные комплектующие для компьютеров, космического оборудования и изделия электронной промышленности. А также современное оборудование для добычи газа и нефти.

На устаревших компьютерах и допотопном оборудовании Россия технологически далеко продвинуться не сможет. В то же время, отсутствие способности провести модернизацию электронной техники, повлечет за собой невозможность обновления технологической базы материального производства.

Электронная промышленность, как и машиностроительный сектор, сегодня являются одними из факторов конкурентоспособности государства в глобальном масштабе, инструментом обеспечения развития его экономики и двигателем экономического роста для других отраслей промышленности. Однако здесь у Кремля большие проблемы.

Поэтому если Соединенные Штаты и Европа прекратят торговать с Россией товарами электронного и механического хай-тека, то это нанесет по Москве значительно больший удар, чем даже отключение от SWIFT. Экономика Российской Федерации и без торгового эмбарго не является конкурентоспособной, а после столь вероятного нововведения американцев и европейцев, ни о какой конкурентоспособности России на мировом рынке речи идти вообще не может.

Конечно, не все страны Европейского союза придерживаются такой же принципиальной позиции в отношении РФ, как Литва, но в случае очередного обострения отношений с Россией, Европа могла бы решиться на радикальные шаги влияния на Москву.

Хотя, очевидно, что такие государства, как Франция, Германия или Венгрия, а еще, возможно, и Италия с Австрией попытаются удерживать Евросоюз от слишком резких шагов в отношении России, в который раз подчеркивая, что ЕС должен дать шанс Кремлю объясниться с ним.

Для ограничения российского геополитического произвола европейцы должны были бы прибегнуть к следующим шагам: наложить арест на финансовые активы и недвижимое имущество в странах Запада ближайшего круга Путина, российских олигархов и представителей высшей российской номенклатуры; резко увеличить санкции не только против России и путинского окружения, но и членов их семей.

Одним из действенных методов такого давления могла бы стать приостановка для российского высшего и среднего звена чиновников из путинской бюрократической обоймы и членов их семей возможности получать визы для выезда в страны Европейского союза. А также запрет деятельности на территории Евросоюза российских банков и любых других финансовых учреждений.

Российская Федерация имеет низкий индекс стабильности. Санкции в отношении РФ наносят непоправимый вред не только российской экономике. Они, перенапрягая Россию экономически, ограничивают возможность правительства модернизировать российскую армию. Это будет означать, что Путин не сможет бросить достаточно ресурсов на очередные военные действия в Украине, Сирии или еще где-то еще. А также потеряет финансовую способность оплачивать свои дальнейшие авантюры с участием армии и провоцировать новые геополитические конфликты.

Сейчас санкции несут еще одну очень важную смысловую нагрузку, они должны очистить Россию от иллюзий, что у нее есть шанс стать сверхдержавой. Отсутствие у российских элит начальных геополитических знаний стало причиной того, что в Кремле решили, что вся мировая политика крутится вокруг Москвы, и что она является столицей мира.

С самого начала было очевидно, что Москва отступит только под нарастающим международным давлением, вес которого она выдержать будет не способна. Если Путин не откажется от своих намерений в отношении Украины, то нужно без промедлений вводить следующие санкции, которые перекроют России возможность вести дальше внешнюю торговлю.

Также нужно быть готовыми к тому, что Кремль может пойти на конфискацию иностранных активов в Российской Федерации, поэтому Европа уже сейчас должна подготовиться к замораживанию российских финансовых вкладов в западных банках и российской недвижимости за рубежом.

При этом санкции не должны оставлять путинскому режиму ни одной лазейки чтобы ускользнуть. Позволяя одновременно экономикам западных государств минимизировать потери от разрыва финансовых и хозяйственных связей с Россией.

Путинский режим сегодня держится на “превосходствобесии” россиян над всеми остальными. Многие жители Российской Федерации ради этого даже согласны на падение уровня жизни и экономические неурядицы.

Для них самое важное – это сомнительное чувство превосходства над другими, ибо им обязательно нужно гордиться “величием” России. Только эти имперские амбиции способны удовлетворить, в массовой психологии рядовых жителей РФ, эту неуемную жажду гордиться своей “избранностью”.

Путин считает, что деньгами от продажи нефти и газа в Европу он может закрыть любые проблемы и опасности. Но это может быть только до определенного времени.

Когда денег не станет, начнется неизбежная дезинтеграция современных российских регионов. Когда Москва столкнется с нежеланием Чечни, Татарстана, Башкортостана, Ингушетии, Бурятии, Якутии, Сибири и Дальнего Востока дальше находиться в составе Российской Федерации.

Потому что слишком разные эти народы и народности, чтобы иметь что-то общее между собой, что бы могло их объединять под руководством Кремля.

Распад России на отдельные национальные территориальные образования является неизбежным. Вопрос лишь в том, когда и как это может произойти.

Виктор Каспрук viktorkaspruk.wordpress.com

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