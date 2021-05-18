Ответный удар Израиля: уничтожены девять подземных пусковых установок ХАМАСа
- 18.05.2021, 13:50
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ЦАХАЛ также ликвидировал с воздуха очередную группу террористов, которая готовилась запускать ракету.
ЦАХАЛ нанес во вторник, 18 мая, новую серию ударов по объектам ХАМАСа. С утра было уничтожено 9 пусковых установок, расположенных под землей, сообщает detaly.co.il.
Эти 9 установок дополнили список объектов ХАМАСа, уничтоженных за последние сутки. В него входят также дома 12 полевых командиров, разрушенных ночью.
Помимо этого, в 13:08 поступило сообщение, что ЦАХАЛ ликвидировал с воздуха очередную группу террористов «Исламского джихада», которая готовилась запускать ракету.