Бельгия пересекла отметку в 40% привитых первой дозой 18.05.2021, 17:43

На прививку уже приглашают людей в возрасте от 46 лет.

В Бельгии по крайней мере первую дозу вакцины от коронавируса получили уже более 40% населения страны.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Le Soir, об этом свидетельствуют последние данные от органов здравоохранения.

Прививки по крайней мере первой дозой вакцины получили 4 млн человек, что составляет более 40% взрослого населения страны. Из них 1,3 млн получили уже обе дозы прививки.

На прививку уже приглашают людей в возрасте от 46 лет, а 41-летние могут становиться в очередь.

Отметим, Бельгия - среди первых стран ЕС, которые пересекли отметку в 40% привитых первой дозой, вместе с Финляндией и Австрией (если не принимать во внимание Венгрию, в которой показатель 55% стало возможным благодаря незарегистрированным в ЕС вакцинам). Почти достигли 40% также Германия и Швеция.

Федеральный представитель по вопросам коронавируса Ив Ван Летем заявил, что количество новых заражений, госпитализаций и смертей от коронавируса продолжает стабильно снижаться и к концу мая Бельгия должна достичь своей промежуточной цели - менее 500 госпитализированных коронавирусных больных в реанимации.

На неделе с 11 по 17 мая в среднем за день госпитализировали 133 человека, что на 17% меньше, чем за предыдущую неделю, а в этот понедельник новых госпитализированных впервые с 21 февраля было меньше сотни в сутки.

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