Оказались за решеткой и потеряли пенсии: как закончили польские омоновцы 1 Руслан Шошин, «Белсат»

19.05.2021, 10:24

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Польша свободна уже 30 лет, а поляки все еще плюются, вспоминая карателей.

13 декабря 1981 года власти коммунистической Польши ввели военное положение. Почему? Поляки становились все более свободными, разрастался круг сторонников легендарного профсоюзов «Солидарность». В результате более 10 тысяч человек по всей стране было репрессировано, около 40 человек потеряли жизнь. Это было начало конца Польской Народной Республики( PRL), а также приговор для тысяч сотрудников МВД, выполнявших преступные приказы.

Среди жертв военного положения было 9 шахтеров угольной шахты «Wujek» (дядька) в Катовицах. Душить протест шахтеров, которые присоединились к «Солидарности», приехала специальная бригада МВД Польши «ZOMO» (Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej), аналог белорусского ОМОНа. Начали стрелять.

Убили людей только за то, что они хотели достойно жить, добивались достойных зарплат и больше выходных.

Судебный процесс над теми, кто стрелял и выдавал приказы, начался 21 декабря 1991 года, за несколько дней до того, как развалился Советский Союз. Адвокаты и бесконечные апелляции растянули процесс на годы. Окончательный приговор суд выдал только в 2008 году, 17 бывших сотрудников МВД получило от 2,5 до 15 лет тюрьмы, двое обвиняемых не дожили до приговора. Некоторым было так стыдно перед поляками, что просили через адвокатов не публиковать их фамилий. Суд не послушался и сделал процесс открытым, вся Польша могла смотреть на своих «героев». В свою очередь ZOMO ликвидировали еще в 1989 году, сразу после первых свободных выборов.

Сегодня вспоминая эту структуру коммунистического МВД поляки плюются, трактуют ее как позорный символ репрессий.

Прошло более 30 лет, но даже сегодня никто из потомков бывших «зомовцев» не поделится такой историей своих родителей или дедов с друзьями. Это табу.

Для тех, кто бил, репрессировал и пытал в свободной Польше работы в МВД не нашлось. Более того, есть закон о люстрации, через нее проходят все, кто родился до 1972 года (имел минимум 18 лет во времена коммунизма) и кто претендует на руководящие должности в большинстве государственных учреждениях, а в первую очередь это МВД, суды, прокуратура и службы безопасности. Человека прогоняют через базы Института национальной памяти, где есть специальный отдел, который занимается исключительно «преступлениями против польского народа». Ничего не скроешь.

Это, однако, не означает, что после смены власти в Польше перестали работать все, кто работал в органах МВД и безопасности, прокуратуре и судах.

Те, кто не выполнял преступных приказов и не выдавал несправедливых приговоров, работали дальше, но они потеряли все надбавки к пенсии (стаж уже в свободной Польше считали отдельно).

Такой закон о пенсиях бывших сотрудников силовых ведомств со времен PRL вышел в 2009 году. В 2016 вышел второй закон, который не только лишил бывших функционеров коммунистической Польши надбавок, но и выровнял размер их пенсии до «средней в Польше» – в 2019 это было 1885 злотых на руки (около 470 долларов). Генеральские пенсии, конечно, были намного выше, даже в несколько раз. Оппозиция и особенно левые силы очень сильно это критиковали. В СМИ появлялась даже информация о самоубийствах пенсионеров коммунистических МВД и органов безопасности, которым обрезали пенсии. Были и те, кто сохранил пенсии и надбавки. Они, занимая должности в силовых ведомствах, сотрудничали с демократической оппозицией.

Стоит однако вспомнить, что коммунистические власти Польши в 1989 году сели за стол переговоров с оппозицией, поэтому перемены произошли мирно.

И только благодаря этому, коммунистическим партийным деятелям и генералам-силовикам удалось сохранить имения. Благодаря этим мирным переменам, дети и внуки влиятельных польских коммунистов живут сегодня в частных домах престижных районов Варшавы и не имели надобности уезжать из страны так, как уезжали семьи украинских «беркутовцев» в 2014 году.

Руслан Шошин, «Белсат»

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