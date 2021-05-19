Ученые заявили о создании первой действенной терапии от COVID-19 1 19.05.2021, 16:06

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В том антивирусном подходе следующего поколения использовалась технология подавления генов РНК.

Международная группа ученых из Института здоровья Мензиса в Квинсленде при Университете Гриффита (Австралия) и из медцентра City of Hope (США) разработала экспериментальную противовирусную терапию прямого действия для лечения COVID-19.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на заявление университета Гриффита.

Как отмечается, в этом антивирусном подходе следующего поколения использовалась технология подавления генов РНК, которая называется миРНК (малые интерферирующие РНК) для прямой атаки на геном вируса, которая останавливает репликацию вируса, а также липидные наночастицы, разработанные в Университете Гриффита и City of Hope, чтобы доставить миРНК в легкие - критический очаг инфекции.

«Лечение вирусспецифической миРНК снижает вирусную нагрузку на 99,9%», - заявили ученые.

Ученые испытали терапию на инфицированных мышах. Выяснилось, что такое лечение улучшило их выживание и динамику выздоровления. Ученые отмечают, что у тех мышей, которые выжили и вылечились, в легких не было обнаружено ни одного вируса.

Один из соавторов разработки, профессор Кевин Моррис сказал, что лекарства пригодны для лечения всех бетакоронавирусов, как SARS (SARS-CoV-1) и SARS-CoV-2, а также других новых вариантов, которые могут возникнуть в будущем, потому что терапия направлена на ультраконсервативные области вирусных геномов.

При этом наночастицы стабильны при температуре 4° C в течение 12 месяцев и при комнатной температуре более одного месяца. Это означает, что этот агент может быть использован при отсутствии специальных условий хранения.

По данным Worldometer, всего с начала пандемии в мире подтверждены по состоянию на 18 мая более 164,4 млн случаев COVID-19, из них более млн летальных. Выздоровели 143,3 млн человек.

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