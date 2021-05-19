Биткоин падал на 33% за сутки 4 19.05.2021, 19:45

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Фото: Getty Images

Что происходит с главной криптовалютой.

За прошедшие сутки стоимость биткоина на криптобирже Binance опускалась на 33%, до $30 тыс. По состоянию на 18:10 по Минску главная криптовалюта торгуется на уровне $36,7 тыс. С 14 апреля, когда был достигнут исторический максимум на отметке $64,3 тыс., биткоин подешевел вдвое, пишет РБК.

Последний раз подобный обвал происходил с биткоином в марте 2020 года. Тогда цена первой криптовалюты за два дня упала более чем на 50% — до $3,7 тыс.

Что происходит

Продажи и ликвидации позиций спровоцированы негативным новостным фоном, объяснила директор по развитию криптобиржи EXMO Мария Станкевич. Но уровень в $30 тыс. станет сильным препятствием на пути дальнейшего снижения, поскольку он был уровнем поддержки в январе и феврале, добавила она.

«Крупные фонды сейчас будут закупать биткоины, чтобы предотвратить дальнейшее падение. И я с ними буду согласна», — говорит Станкевич о перспективах криптовалюты.

За последнюю неделю действительно было немало негативных новостей для рынка криптовалют. 12 мая Tesla объявила о временной приостановке продаж электромобилей за биткоины из-за неэкологичного способа их добычи. Также Илон Маск несколько критически высказывался о главной криптовалюте, усомнившись в ее децентрализации и назвав безумным уровень потребления электроэнергии биткоином.

Также 13 мая стало известно, что Министерство юстиции США и Налоговое управление США начали расследование против крупнейшей в мире криптобиржи — Binance. Регуляторы проводят проверяют платформу на предмет нарушений налогового и антиотмывочного законодательства.

16 мая некий криптоаналитик написал в Twitter, что инвесторы опечалятся, если узнают в следующем квартале, что Tesla продала все имеющиеся у нее биткоины. На это Маск в свойственной ему манере ответил уклончиво — Indeed («в самом деле»). Но рынок воспринял этот твит как подтверждение такой возможности.

Маск даже недвусмысленно ее опроверг, а 19 мая, после обвала биткоина до $30 тыс., выложил твит, содержащий слово Tesla, а также эмодзи рук и бриллианта. Обычно словосочетание «бриллиантовые руки» относят к инвесторам, которые держат актив, несмотря на колебания его стоимости.

Tesla has 💎 🙌 — Elon Musk (@elonmusk) May 19, 2021

На фоне последнего падения и негативного новостного фона инвесторы начали забирать средства из фондов, основанных на биткоине. За неделю было выведено $98 млн, по подсчетам аналитиков компании CoinShares.

18 мая котировки биткоина продолжили снижаться на фоне нового криптовалютного запрета в Китае, где финансовым компаниям запретили предоставлять услуги, связанные с цифровыми активами.

В тот же день аналитической компанией Glassnode был зафиксирован рекордный приток биткоинов на криптобиржи с марта 2020 года. Это может говорить об общем желании продать актив. О снижении интереса институциональных инвесторов к биткоину 19 мая сообщил инвестиционный банк JPMorgan. К такому выводу пришли его аналитики, проанализировав вложения крупных инвесторов во биткоин-фьючерсы на бирже CME Group.

Что это значит

Формально преодоление отметки в $32 тыс. может означать глобальную смену тренда на медвежий, отметил старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. По его словам, небольшой импульс также вызвала паническая распродажа — фиксация убытков частными инвесторами под влиянием эмоций. Это усугубило падение.

Краткосрочно в ближайшие часы и дни рынок может частично отыграть падение, но теперь рисков гораздо больше, предупредил специалист. Он рекомендовал внимательно следить за ситуацией, чтобы иметь возможность оценить последствия произошедшего.

Спокойно, такое уже было

В 2018 году падение котировок криптовалют привело к началу длительной коррекции, которая продолжалась почти два года. Если в декабре 2017-го курс биткоина достигал отметки в $20 тыс., то к середине февраля 2018 года стоимость главной криптовалюты упала на 62% до $6,8 тыс., а спустя год с достижения максимума — до $3,1 тысяч. Криптовалюта обновила максимум лишь спустя три года, в конце 2020-го.

Для обвала биткоина к $12-15 тыс. с текущих значений пока нет достаточных предпосылок, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, который назвал ключевой отметку в $32 тыс. Если биткоин задержится на этом уровне, то в ближайшие недели опять перейдет к росту. В этом случае крупные игроки вновь начнут скупать активы у розничных инвесторов.

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