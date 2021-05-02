Прелесть какая! 4 Геннадий Климов

2.05.2021, 19:00

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А не перейти ли МИДу РФ просто на мат?

– Нет, ну я просто в восторге. Балдею, не отходя от кассы. Восторгаюсь, просто восторгаюсь, – чем-то восхищался муж, уставившись в компьютер.

– Чё это ты восторгаешься? – как бы невзначай спросила его жена, доставшая из шкафчика полотенце и готовая проследовать с ним на кухню. – Чем?

– Нашими деятелями конечно.

– И что же это тебя так вдохновило в ихней деятельности? – она удивленно глядела на этого пожилого мальчика.

– Да вот, смотри. Взять, например, заголовки из Яндекса. Просто читаю. Просто заголовки. Так: "Голикова считает, что численность населения РФ будет снижаться в ближайшие несколько лет". Каково? Я, например, невооруженным зрением это вижу. А она об этом на заседании проектного комитета. Они проектируют это? Вместо чтоб дать выжить оставшимся, поддержать рублем, помочь, поощрять рождаемость, и рублем-рублем, они спокойно так, проекционно констатируют. Хорошо устроились. Нам бы так. Мы точно так же осязаем и осмысливаем нагрянувшую обстановку.

– А, по-твоему, как надо? – жена скрестила руки на животе, – Кинуть лозунг: "Не дадим умереть нашим людям раньше времени?" Или: "В каждый бедный дом больше еды для продолжения жизни?" Кто такой лозунг кинет, и кто на него клюнет? Люди мрут ведь не только от голода, но и от болезней. А в здравственном охранении Голикова довела все до кондиции. Она вообще очень активная. И всегда все знает. Прическа мне у нее нравится – веерная. Интересно, где она красится? И где достает лак для ногтей?

– Всё тебе интересно! Тебя там нет, и не будет никогда. Вот, смотри, еще заголовочек: "Лавров призвал Берлин и Париж "безотлагательно привести в чувства" Киев". Он, что, врач? Патологоанатом? Или анестезиолог? В Берлине и Париже он с врачами неисчерпаемо контачит? Он, по моему среднебуйному разумению, кажется, по дипломатии всегда был ударник. Нравился всем, особенно женщинам, такой видный. Переквалифицировался, что ли? Яндекс не врет, а глаголет.

– Вот ещё Яндекс-перл: "Патрушев заподозрил США в разработке биооружия у границ России". С ума сойти. Я так и вижу, что по всей протяженности границ РФ пресловутые американы через каждый километр установили что-то наподобие армейских полевых кухонь и варят там биологическое оружие против России. И даже там, где проходят границы с Монголией, Китаем, КНДР, Грузией, Азербайджаном и Казахстаном – там тоже стоят американские полевые кухни и варят, сволочи, своё поганое биооружие против страны. Потому что американцы хитрее, чем сто китайцев, чем сто КНДРвцев, чем сто грузинцев, чем сто азербайджанцев, чем сто казахов и монголов. Ну как тут не поверить?

– Ты мусор вынес? – жена выглянула из кухни и постучала по косяку. – Долго ждать?

– Ну, ты же не просила. Если надо – вынесу.

– А ты сам не понимаешь? Давно должен понять. Тебе что – по темечку стучать каждый раз?

– Да вынесу я его. Слушай, тут еще много чего. Обалдеть! Вот: "Песков разрешил Лаврову называть политику США "тупой". И даже использовать любой лексикон". Ты хоть чего-нибудь поняла? А ты тут со своим мусором, блин! А не перейти ли российскому МИДу просто на мат? В открытую. Мы ведь, такие крутые. Круче нет. И дружат с нами те, кто не хочет ругаться или кто от нас имеет денег за наши хотелки. Я давно не испытывал подобного счастья. Тащусь и от Пескова и от Лаврова. И от ещё кое-кого.

– Вот, из последних новостей: "Голикова напомнила (хочу понять, кому?) о необходимости выплаты зарплат работникам за нерабочие 4-7 мая". Из её миллиардного состояния? Из чего? Из каких-таких? Было бы круто, если б она сказала: "Вот я создала фонд. Из него выплатить работникам таким-то по столько, другим – по столько. Пенсионерам доплатить до пенсий столько и оттуда за их труд на дачных участках за свое здоровье". Я бы это понял. А нам Яндекс – переносчик информации – поведал: "Пойди туда, не знаю куда, принеси то – не знаю что". Что и требовалось доказать. Но скажу, что читать заголовки из Яндекса очень забавно. Надо читать тщательнее.

Муж выключил компьютер. Пошел на кухню. Взял пакет с мусором. Одеваясь в узком коридоре, обратился к жене: "Слушай, разогрей щец, достань из холодильника, там, слева, посидим немного. Попытаемся ощутить и осознать всю эту прелесть. Я пошел. Зайду за хлебом".

Геннадий Климов, kasparov.ru

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