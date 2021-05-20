закрыть
20 мая 2021, четверг, 14:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Независимые «Купаловцы» объявили о премьере спектакля «Паўлiнка»

  • 20.05.2021, 13:58
Независимые «Купаловцы» объявили о премьере спектакля «Паўлiнка»

Именно с этого спектакля в 1944 году началась история Купаловского театра.

Независимые «Купаловцы» (уволенные из Национального академического театра имени Янки Купалы после августовских протестов 2020-го) на своем youtube-канале 23 мая представят премьеру спектакля «Паўлiнка», сообщает kp.by.

- Именно 23 мая 1944 года, когда Купаловский театр находился в эвакуации, была представлена премьера спектакля «Паўлiнка» в постановке Льва Литвинова по одноименной пьесе Янки Купалы. В воскресенье, 23 мая 2021 года в 19 часов на youtube-канале Купаловцы представят свою премьеру спектакля «Паўлiнка». Спектакль – легенда уже больше за 70 лет живет на купаловской сцене. Он вырастил не одно поколение артистов и зрителей, - написано в сообщении «Купаловцев».

Артисты также отмечают, что 101-театральный сезон для Купаловского театра вошел в историю. Это первый сезон, впервые за несколько лет, когда театр не открылся традиционной «Паўлiнкай».

Карты пока все не раскрываются, но уже известно о том, что в спектакль решили вернуть авторский трагический финал. До этого, на протяжении более 70 лет, «Паўлiнка» заканчивалась хэппи-эндом.

К слову, ведущим в спектакле выступит режиссер Николай Пинигин, а роль Павлинки исполнит Екатерина Олейникова - она играла главную героиню и в постановке на сцене театра.

Стоит сказать о том, что именно спектаклем «Паўлiнка» Купаловский театр открывал и завершал свой сезон.

Купаловцы также анонсировали, что после премьеры «Паўлiнкi» состоится прямой эфир с создателями спектакля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич
Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип