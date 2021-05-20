Независимые «Купаловцы» объявили о премьере спектакля «Паўлiнка» 20.05.2021, 13:58

Именно с этого спектакля в 1944 году началась история Купаловского театра.

Независимые «Купаловцы» (уволенные из Национального академического театра имени Янки Купалы после августовских протестов 2020-го) на своем youtube-канале 23 мая представят премьеру спектакля «Паўлiнка», сообщает kp.by.

- Именно 23 мая 1944 года, когда Купаловский театр находился в эвакуации, была представлена премьера спектакля «Паўлiнка» в постановке Льва Литвинова по одноименной пьесе Янки Купалы. В воскресенье, 23 мая 2021 года в 19 часов на youtube-канале Купаловцы представят свою премьеру спектакля «Паўлiнка». Спектакль – легенда уже больше за 70 лет живет на купаловской сцене. Он вырастил не одно поколение артистов и зрителей, - написано в сообщении «Купаловцев».

Артисты также отмечают, что 101-театральный сезон для Купаловского театра вошел в историю. Это первый сезон, впервые за несколько лет, когда театр не открылся традиционной «Паўлiнкай».

Карты пока все не раскрываются, но уже известно о том, что в спектакль решили вернуть авторский трагический финал. До этого, на протяжении более 70 лет, «Паўлiнка» заканчивалась хэппи-эндом.

К слову, ведущим в спектакле выступит режиссер Николай Пинигин, а роль Павлинки исполнит Екатерина Олейникова - она играла главную героиню и в постановке на сцене театра.

Стоит сказать о том, что именно спектаклем «Паўлiнка» Купаловский театр открывал и завершал свой сезон.

Купаловцы также анонсировали, что после премьеры «Паўлiнкi» состоится прямой эфир с создателями спектакля.

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