Ученые нашли экзотический феномен внутри Юпитера 2 28.05.2021, 10:50

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Астрономы из Франции и США подтвердили необычную гипотезу.

Международная группа ученых из Франции и США получила свидетельства в пользу гипотезы, согласно которой на Юпитере и Сатурне возможны гелиевые дожди. Впервые существование этого экзотического феномена было предложено почти 40 лет назад, однако до сих пор не было экспериментальных подтверждений. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Nature (перевод — lenta.ru).

В ходе эксперимента астрофизики воспроизвели давление в четыре гигапаскаля в ячейках с алмазными наковальнями для сжатия смеси водорода и гелия. С помощью лазерных лучей образец был подвергнут воздействию ударных волн для еще большего сжатия до конечного давления 60-180 гигапаскалей и температуре больше десяти тысяч кельвинов. Подобные условия присутствуют в нижних слоях атмосферы газовых гигантов.

Исследователи обнаружили резкое изменение отражательной способности образца при давлении 150 гигапаскалей и температуре 10 200 кельвинов, что является признаком разделения смеси водорода и гелия. При подобных условиях, которые присутствуют в недрах Юпитера (на глубине, соответствующей 15 процентам радиуса планеты), водород превращается в металлическую жидкость, и это запускает процесс расслоения смеси и осаждение гелия.

Гелиевые дожди способны объяснить избыточную светимость Сатурна, так и истощение гелия и неона в атмосфере Юпитера, как было зафиксировано зондом Galileo.

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