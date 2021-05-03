Чехия не рассматривает других версий взрывов боеприпасов, кроме действий России 3.05.2021, 8:34

Горящий склад до главного взрыва

фото: hzscr.cz

За взрывом стоят сотрудники российской военной разведки ГРУ.

Чешские спецслужбы и полиция не имеют других версий взрывов на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, кроме причастности к ним российской ГРУ.

Об этом заявил вице-премьер, министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек в воскресенье в эфире Чешского телевидения, передает "Укринформ".

"Версия у следствия только одна. Полиция работает только над российским следом. За взрывом стоят сотрудники российской военной разведки ГРУ, а именно подразделения 29155. Другой версии нет", - заявил вице-премьер.

Комментируя слова министра справедливости Марии Бенешовой о том, что версий есть "несколько", вице-премьер отметил, что такие заявления "играют на руку кому-то другому, а не Чехии".

Ранее о том, что версий у следствия не менее двух – участие ГРУ и небрежность – заявил президент страны Милош Земан, что вызвало настоящий "фурор" в российских пропагандистских СМИ.

На это Гамачек лишь сказал, что Земан поддержал действия правительства по выдворению из Праги 18 сотрудников посольства РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».