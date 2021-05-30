«Еще никогда Штирлиц не видел шефа Гестапо таким бледным и напуганным» 7 Дмитрий Зотиков

30.05.2021, 13:08

11,790

До Победы оставалось 27 дней…

- Если не Гитлер, то кто? - группенфюрер Мюллер изучающе смотрел прямо в глаза Штирлицу, словно пытаясь забраться в его черепную коробку.

"Да кто угодно", - хотел было ответить Штирлиц, но он, вспомнив про подвалы Гестапо, решил промолчать.

Голос Ефима Копеляна за кадром:

- Адольф Гитлер. Пришел к власти в результате демократических выборов. Постепенно уничтожил все права и свободы как немецкого населения, так и населения из насильно присоединенных территорий. Не пьет и не курит. Ведет здоровый образ жизни. Любит детей и собак. Увлекается хоккеем.

- Как хоккеем? - удивился вслух Штирлиц, продолжая размышлять, что ему ответить Мюллеру, чтобы не вызвать подозрений шефа Гестапо.

- Да, хоккеем. Хе-хе. - подтвердил Мюллер снимая невидимую пылинку с мундира Штирлица. - Об этом мало кто знает. В бункере для фюрера построен подземный, ледовый дворец. По ночам, когда нет налетов на Берлин, там происходят такие битвы! Гитлер без восьми-десяти забитых шайб с поля не уходит. В конце игры приходится даже подкатывать к нему пустые ворота.

"Надо срочно передать эту важную информацию в Центр", - мозг Штирлица заработал с прежней, сверхвысокой производительностью. Казалось, что за предыдущие годы о Гитлере было известно все. Про его увлечение мистикой. Про подозрительность, переходящую в маниакальность. Про любовь гулять по лесу в сопровождении начальника штаба Вермахта. Про показную религиозность. И вот на тебе. О личной жизни фюрера в Рейхе было мало что известно. Поговаривали даже о его привязанности к своим адъютантам. Те, кто шептался об этом быстро оказывались в польских лагерях. Но играть в хоккей, когда советские войска стоят на Одере!

- Фюрер уверен в нашей победе, - сказал Мюллер. - Хотя я лично...

"Это очередная проверка. Главное сохранять спокойствие и ничем себя не выдать", - Штирлиц улыбнулся шефу Гестапо. - "Один нелепый промах, и тебя быстро признают иноагентом".

- Фюрер знает, что делает, группенфюрер. Есть Гитлер - есть Великая Германия. Еще никогда немцы не были так уверены в нашей победе! Возможно, правда, ради нее придется замириться с Америкой. Хотя Рузвельт и называл Гитлера убийцей.

- Американцы любят все преувеличивать. А сами уничтожали индейцев. Вы только вспомните, какие нацпроекты были сделаны при фюрере. Как он поднял армию и спецслужбы!

"Но при этом бомбы уже падают на Берлин", - подумал Штирлиц.

- Я хочу быть с вами откровенным, штандартенфюрер. - продолжал плести свои сети Мюллер. - Гитлер последнее время выглядит несколько рассеянным. У него дергается правая рука. Он практически не выходит из бункера. Сильно постарел несмотря на уколы. И все больше и больше говорит про идею самоубийства. Мол, если его поймают русские, то будут возить в клетке по всему миру. Многие представители военной и политической элиты сейчас весьма этим обеспокоены и ищут пути выхода из этой ситуации. Вы понимаете мой намек, Штирлиц?

Штирлиц внимательно посмотрел на Мюллера. Еще никогда он не видел шефа Гестапо таким бледным и напуганным.

До Победы оставалось 27 дней, 15 часов, 31 минута и 17 секунд...

Дмитрий Зотиков, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».