Эхо приключений Зингмана: всплыли подробности «дел» еще одного лукашенковского олигарха 3 4.05.2021, 8:57

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Александр Зайцев. Фото: pressball.by

Бизнес связан с торговлей оружием.

Бизнесмена Александра Зайцева знают как создателя компании Sohra Overseas, совладельца промышленно-логистического комплекса «Бремина-Орша» и футбольных клубов. Однако Зайцев имеет отношение к и оборонительным проектам, связанным с компаниями в Беларуси, Латвии и в Украине.

Александр Зайцев. Фото: TUT.by

«Белсат» в своем расследовании рассказывает о малоизвестной части бизнеса приближенного к семье Лукашенко олигарха.

Эхо ареста Зингмана

В марте 2021 года приближенный к Виктору Шейману бизнесмен Александр Зингман был арестован в аэропорту Лубумбаши в Демократической Республике Конго (ДРК). Местные спецслужбы заподозрили владельца компании AFTRADE DMCC в том, что он намеревался продать оружие бывшему президенту страны Жозефу Кабилю. Но обвинение Зингману предъявлено не было и после 12 дней в конголезской тюрьме он был освобожден.

Момент задержания Александра Зингмана в Конго. Скриншот

После этого бизнесмен дал интервью tut.by, где категорически опровергал свою причастность к торговле оружием, но при этом вспомнил одну белорусскую компанию, к которой у конголезских спецслужб были вопросы:

«Глава агентства госбезопасности ДРК сам пришел в камеру и спросил: «Мистер Александр, а вы вот такую компанию знаете, говорят, вы имеете к ней отношение?» И показывает папку, на которой написано BSVT-NT. А в презентации кампании есть фото и техники, и оружия, и тренировки военных. Я знаю эту компанию, которая в Беларуси обладает соответствующей лицензией [на поставку вооружений]. Но к этой компании не имею никакого отношения».

BSVT-NT – это торговая марка предприятия белорусского ВПК «БСВТ – новые технологии». Одним из собственников компании является фирма олигарха Александра Зайцева Sohra Overseas.

В конце марта 2021 года «БСВТ – новые технологии» была переименована в ОАО «Кидма тек». Однако компания сохраняет торговую марку BSVT-NT и в публичном пространстве остается известной именно под этим названием. Чтобы избежать путаницы, в статье мы будем использовать исключительно старое название, независимо от того, о каком периоде деятельности компании идет речь.

«Белсат» направил в «БСВТ – новые технологии» запрос с просьбой прокомментировать информацию о том, что спецслужбы ДРК проявляют к ним интерес. Однако ответа мы не получили.

Военный эксперт Александр Алесин в интервью belsat.eu отметил, что можно только догадываться, почему конголезские спецслужбы заинтересовались белорусским предприятием:

«БСВТ – новые технологии» – это организация, которая работает вполне легально, под крышей государства, и обязана соблюдать все международные правовые акты в области торговли оружием. Это, по сути, агрегированный поставщик белорусского ВПК, через него предприятия выходят на внешний рынок. Если сделка заключается напрямую с БСЗТ, то это обязательно будут легальные контракты с легальным продавцами через легальные банки».

По словам эксперта, предприятия вроде «БСВТ – новые технологии» очень заботятся о своей репутации, так как имеют дела с правительствами других стран, и для них важно быть выше любых подозрений.

«Но вообще есть такая практика, когда БСЗТ и другие мировые торговцы оружием торгуют не напрямую. Посредники могут выступать в качестве «прокладки» между легальными государственными внешнеторговыми объединениями и сомнительными торговцами. Но юридически государство отделено от сомнительных продавцов, торгующих в розницу по всему миру».

Belsat.eu не располагает информацией, которая бы свидетельствовала о том, что «БСЗТ – новые технологии» поставляла оружие в ДР Конго напрямую, при помощи посредников или просто фирм-прокладок. Но скандал с арестом Зингмана стал хорошим поводом, чтобы присмотреться к предприятию ВПК, связанному с олигархом Зайцевым.

«Продюсер» в белорусском ВПК

Зарегистрированная в 2012 году компания «БСВТ – новые технологии» производит прицелы, приборы и системы наблюдения, занимается модернизацией военной техники и ракетных систем класса «воздух-воздух», а также разработкой новых видов вооружений и техники.

Пистолет, разработанный конструктором «БСВТ – Новые технологии» Игорем Васильевым.

Источник: vpk.gov.by

Александр Алесин отмечает, что компанию «БСВТ – новые технологии» выполняет своеобразную роль «продюсера» в белорусском ВПК.

«Это компания, которая под спрос внешнего рынка находит в Беларуси разработчиков, дает им заказы и финансирует модернизацию и создание новых образцов техники», – говорит он.

Фрагмент оружейного сертификата «БСВТ – Новые технологии».

Фрагмент оружейного сертификата «БСВТ – Новые технологии».

Как отмечает Алесин, ранее Государственное внешнеторговое предприятие «Белспецвнештехника» торговало в основном старым советским оружием. Но поскольку спрос на такую продукцию стал падать даже в неразвитых странах, то появилась потребность в разработке новых видов вооружения. Для этих задач «БСВТ – Новые технологии» привлекает не только действующие госпредприятия ВПК, но и венчурные проекты с использованием ресурсов других отраслей экономики, в том числе частных компаний.

«БСВТ – Новые технологии» очень удачно соединили в себе интересы не очень богатых потребителей и возможностей нашего ВПК», – констатирует Алесин. Вклад этой компании в развитие ВПК эксперт считает «достаточно большим».

РСЗО «Флейта», разработка «БСВТ – Новые технологии».

Источник: vpk.gov.by

За последние годы «БСВТ – Новые технологии» презентовала ряд амбициозных проектов: ЗРК «Трио», РСЗО «Флейта», роботизированные боевые комплексы, а также пистолет и снайперскую винтовку белорусского конструктора Игоря Васильева. А в 2018-м компания запустила в Оршанском районе первое в Беларуси производство патронов. Там же планируется организовать выпуск бронемашин и противотанковых управляемых ракет.

Роботизированный комплекс «Вистл», разработка «БСВТ – Новые технологии».

Источник: vpk.gov.by

Алесин говорит, что далеко не все разработки компании потом идут в серийное производство, но спрос на внешних рынках на эту продукцию можно считать довольно высоким.

«В плане успешности соотношение где-то 60 на 40%. То есть 40% не находят своего развития в области серийного производства. Но это очень хороший процент. Обычно в мире соотношение обратное. Так что выход на серийное производство достаточно высок», – подчеркивает эксперт.

Арабская компания

Директором компании является Александр Болигатов – экс-заместитель министра обороны Беларуси. В публичном пространстве «БСВТ – Новые технологии» позиционируется именно как государственная компания, «дочка» предприятия «Белспецвнештехника», занимающегося экспортом оружия и военной техники. Но де-юре это не совсем так. В официальных реестрах форма собственности обозначена именно как «частная». Среди учредителей действительно фигурирует государственная «Белспецвнештехника», но два других собственника – это компания Sohra Overseas из ОАЭ и фирма «Электрооптика» из Латвии.

Фрагмент выписки относительно компании «БСВТ – Новые технологии» из сервиса kartoteka.by

Sohra Overseas – один из основных активов олигарха Александра Зайцева. В 2000-х Зайцев был «неприметным клерком» в аппарате Совета министров, а также, по данным СМИ, работал помощником Виктора Лукашенко. А потом ушел в коммерческий сектор и за короткий срок стал одним из самых влиятельных олигархов страны – наравне с Алексеем Олексиным и Николаем Воробьем. Зайцева считают человеком, приближенным к Виктору Лукашенко, который до 2021 года входил в Совет безопасности и был помощником своего отца по национальной безопасности.

Александр Зайцев и Александр Лукашенко. Скриншот видео YouTube/Информационное агентство БелТА

Бизнес Зайцева чуть ли не с самого начала был завязан на ОАЭ – он является резидентом этой страны с 2008 года. Его компания Sohra Overseas позиционирует себя как ключевой поставщик гражданской продукции белорусских госпредприятий в страны Персидского залива и Африку.

В этом здании на улице Революционной находится офис минского представительства компании «Сохра». Фота: Belsat.eu

Интересно, что Sohra Overseas зарегистрирована в СЭЗ Джебель-Али, которая де-факто является оффшорной зоной. Компании там лишены обязанности уплачивать налоги (в том числе подоходный налог для физических лиц), импортные и экспортные пошлины, а также имеют возможность стопроцентного вывода капитала из страны. При этом им гарантируется тайна сведений о реальных собственниках и бенефициарах компаний. В 2019 году Нацбанк Беларуси включил ОАЭ в список стран, где существует высокая вероятность проведения незаконных финансовых операций по «отмыванию» денег.

Латвийский ноунейм

Что касается «Электрооптики», то она больше похожа на фирму-прокладку. Согласно бизнес-реестру Латвии, компания занимается «инженерной деятельностью и техническими консультациями», но в открытых источниках никакой информации об их услугах нет. Финансовые показатели «Электрооптики» весьма скромны: уставный капитал составляет 2 845 евро, денежный оборот в 2020 году не достиг и 110 тысяч евро. Офис фирмы, являющейся совладельцем одного из ведущих предприятий ВПК Беларуси, находится в обычном жилом доме в курортном городе Юрмала.

Фрагмент выписки касательно компании «Электрооптика» из сервиса lursoft.lv

Собственниками «Электрооптики» являются два гражданина Латвии: 99% принадлежит Марксу Блатсу, а еще 1% – Анжеле Шакиной. Журналисты и представители бизнес-среды Латвии, с которыми разговаривал belsat.eu, в один голос говорят: ни об «Электрооптике», ни о Блатсе и Шакиной они никогда не слышали.

Согласно реестрам ««Электрооптика» – это единственный бизнес в Латвии, к которому имел отношение 59-летний Блатс. 53-летняя Шакина когда-то входила в совет директоров мелкой компании SNAI, ликвидированной два года назад. Больше никакой информации об этих людях в открытых источниках нет.

Получить комментарий господина Блатса мы не смогли. По контактному телефону «Электрооптики», указанному в бизнес-реестрах Латвии, корреспонденту belsat.eu сначала заявили, что он ошибся номером и такой фирмы здесь нет. Но потом трубку взяла женщина, представившаяся бухгалтером «Электрооптики». Она сообщила, что Блатс и Шакина сейчас находятся за пределами Латвии, а комментарии по поводу деятельности фирмы могут давать только они.

Дочь миллионерки и бывший заместитель директора «Укроборонпрома»

Маркс Блатс также является партнером Зайцева по бизнесу в Украине: они совладельцы компании «Милтек-с». Согласно документам, основной вид деятельности этой фирмы – производство оружия и боеприпасов. При этом в качестве конечного бенефициара обозначен как раз господин Блатс.

Фирма «Милтек-с» возникла еще в 2003 году, специализировалась на операциях с недвижимостью и входила в группу компаний «Петрус», которую возглавляют Людмила Русалина и Николай Петренко. Сам холдинг специализируется на торговле алкоголем, кондитерскими изделиями, косметикой, а также на операциях с недвижимостью.

Александр Зайцев. Фото: pressball.by

Первые 12 лет своего существования «Милтек-с» ни к Беларуси, ни к вооружению никакого отношения не имел даже формально. Но в 2016-2017 году в компании происходит настоящая революция: «Милтек-с» меняет вид деятельности на «изготовление оружия», а в состав собственников включают дочь владелицы холдинга «Петрус» Валерию Русалину, экс-заместителя директора концерна «Укроборонпром» Максима Глущенко, фирму «Электрооптика», а также Александра Зайцева и Олега Сильвановича.

Фрагмент выписки относительно компании «БСВТ – Новые технологии» из сервиса kartoteka.by

Сильванович на тот момент – директор «БСВТ – Новые технологии». Он же являлся одним из собственников минской компании «ТЭМО», которая в 2012 году вместе с «Белспецвнештехникой» и учредила «БСВТ – Новые технологии».

Максим Глущенко. Фото: www.facebook.com/Maxim.Glucshenko

Фрагмент выписки на компанию «ТЭМО» из сервиса kartoteka.by

А в 2015 году Сильванович был партнером Зайцева по аффилированной с Sohra Overseas компании «Стисха», которая в свою очередь также некоторое время входила в состав собственников «ТЭМО».

Максим Глущенко – сын украинского банкира Михаила Гойхмана, который в свою очередь был советником у соратника Януковича Сергея Арбузова. Во времена Януковича Максим Глущенко сделал просто сказочную карьеру в госсекторе. В 27 лет, не имея никакого опыта работы в ВПК, он стал заместителем директора «Конотопского авиаремонтного завода «Авиакон», стратегического предприятия для украинского оборонной сферы. А в 30-заместителем директора концерна «Укроборонпром», где курировал экспорт военной продукции. Его госслужба закончилась вместе с президентством Виктора Януковича, после чего он занялся бизнесом и общественной деятельностью.

«Прокладка» в деревне Пролиски и тендеры Нацполиции

В публичном пространстве сведений о продукции и сделках «Милтек-с» нет, в открытых тендерах компания никогда участия не принимала. При этом «Милтек-с» имеет юридический адрес в селе Пролиски Киевской области по месту массовой регистрации компаний – на этот адрес завязаны сразу 38 фирм. Очень часто такие обстоятельства свидетельствуют о том, что компания на самом деле не ведет реальной деятельности. Это предположение belsat.eu подтвердили по контактному номеру «Милтек-с», который указан в регистрационных документах.

«Компания не работает уже много лет и таким видом деятельности (производство оружия и боеприпасов – заўв.belsat.eu) она не занимается. Вероятно, компания и не работала никогда», – заявила нам женщина, назвавшая себя представительницей «Милтек-с».

Список людей, связанных с «Милтек-с». Источник: youcontrol.com.ua

— Какую роль Зайцев исполнял в компании «Милтек-с»? – поинтересовался belsat.eu.

— Без понятия.

— А зачем вообще создавалась компания, если она на самом деле никогда не работала?

— Я не готова ответить на этот вопрос. Вероятно, какие-то цели были.

Безусловно, внезапное появление в украинской компании-пустышке Зайцева, Сильвановича и Блатса не могло быть случайным. Скорее всего «Милтек-с» понадобился им в качестве фирмы-прокладки. А поскольку эта троица имеет отношение к «БСВТ – Новые технологии», то логично предположить, что и операции, ради которых они вошли в состав собственников «Милтек-с», связаны как раз с этим белорусским предприятием. Но что это за сделки – можно только догадываться.

Интересно, что Зайцев и Блатс являются совладельцами еще одной фирмы в Украине – «Сигма Технолоджи» (55% принадлежит «Электрооптике», 10% Зайцеву, остальные 35% – двум гражданам Украины). Ранее среди собственников фирмы был и Олег Сильванович.

Фото со страницы facebook.com/SIGMATECHNOLOGY/

«Сигма», в отличии от «Милтек-с», – реальная компания. В основном она занимается поставками тепловизоров, устройств ночного видения и аксессуаров к стрелковому оружию для силовиков. На странице «Сигма Технолоджи» в Фейсбуке сообщается, что компания как сама производит тепловизоры и устройства ночного видения, так и поставляет продукцию зарубежных фирм – из Германии, Израиля, Сингапура и Турции.

Последние тендеры, в которых принимала участие «Сигма Технолоджи». Источник: youcontrol.com.ua

Начиная с 2018 года «Сигма» регулярно выигрывает государственные тендеры. Речь идет о поставках различным региональным управлениям Нацполиции Украины аксессуаров для силовиков (электронных браслетов, ремней, клипс), а также оптических трансформаторов для госпредприятия «Фотоприборы».

Статистика компании по тендерам в 2020-2021 гг. Источник: prozorro.org

Статистика компании по тендерам в 2020-2021 гг. Источник: prozorro.org

В 2020-2021 годах компания выиграла все тендеры, в которых участвовала, причем 2/3 этих тендеров проходили на неконкурентных условиях – то есть «Сигма» была единственным участником.

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