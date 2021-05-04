Глава Минздрава Украины: «Спутник V» в моей стране не будет 4 4.05.2021, 15:47

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Максим Степанов заявил, что это его принципиальная позиция.

В Украине не будут делать прививки от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом 4 мая заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет "Гордон".

"Обновленный отчет Европейской службы внешних связей (European External Action Service, EEAS) не стал неожиданностью. В нем говорится о том, что с появлением новых разнообразных вакцин набирает обороты кампания по их искусственной дискредитации. С начала 2021 года в базу данных EUvsDisinfo добавили более 100 (!) примеров прокремлевских дезинформационных заявлений по поводу вакцинации", – отметили Степанов.

По его словам, Россия – основной "автор" фейков о вакцинах против коронавируса.

"Это исследование лишь подтверждает то, о чем я говорю уже несколько месяцев: нас пытаются втянуть в грязную лживую кампанию по дискредитации вакцин. Вспомните волну грязи, которой поливали AstraZeneca, – связь между вакциной и тромбами не подтвердили, но весь мир поставили на уши. Главный автор фейков – Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения. Навязыванием ложной информации о других вакцинах всему миру она пытается протолкнуть собственный "Спутник". Моя позиция принципиальная и неизменная – "Спутника" в Украине не будет", – подчеркнул Степанов.

Он призвал украинцев не верить фейкам и не распространять недостоверную информацию о вакцинации.

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