СМИ узнали о решении Мелинды Гейтс отказаться от алиментов при разводе 4 4.05.2021, 16:06

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Билл Гейтс и его супруга решили развестись спустя 27 лет.

Мелинда Гейтс не будет претендовать на алименты при разводе с основателем Microsoft Биллом Гейтсом, пишет TMZ (перевод rbc.ru) со ссылкой на ее заявление о разводе, копия которого оказалась в распоряжении издания.

Согласно TMZ, в своем заявлении она не просит никакой поддержки со стороны супруга и просит суд признать их брак «безвозвратно расторгнутым». Все имущественные вопросы Мелинда Гейтс просит суд решить согласно соглашению о раздельном проживании.

Сам контракт о раздельном проживании не включен в заявление о разводе, однако из документов следует, что пара уже какое-то время проживала раздельно и урегулировала ранее подписанным юридическим соглашением все имущественные вопросы. Билл Гейтс подписал заявление о присоединении к этому документу, что означает, что он поддерживает расторжение брака.

О том, что Билл и Мелинда Гейтс решили развестись спустя 27 лет в браке, основатель Microsoft сообщил ранее в Twitter. По его словам, на этот шаг они пошли «после долгих размышлений и большой работы над отношениями».

Билл Гейтс познакомился с будущей супругой на пресс-брифинге Microsoft в 1987 году. На тот момент Мелинда носила фамилию Френч и работала в компании на должности менеджера отдела продаж. В 1994 году пара поженилась на Гавайях, после чего Мелинда ушла из компании и сосредоточилась на детях и семье. В браке у них родились трое детей — дочери Дженнифер и Фиби и сын Рори, все они уже достигли 18-летнего возраста.

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