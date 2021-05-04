Pandora отказалась от натуральных алмазов 4.05.2021, 18:05

Украшения датской компании будут делать только с применением выращенных в лабораторных условиях камней.

Датский ювелирный производитель Pandora больше не будет использовать для своих украшений алмазы, которые были добыты естественным путем. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании, передает РБК.

«Добытые алмазы больше не будут использоваться в украшениях Pandora», — говорится в заявлении компании.

Решение отказаться от использования камней естественного происхождения приурочено к запуску новой коллекции бренда, созданной с применением выращенных в лабораторных условиях алмазов.

В компании указали, что ожидают роста рынка ювелирных изделий с алмазами вообще, а рынок украшений, изготовленных с применением искусственных бриллиантов, растет «опережающими темпами».

В компании подчеркивают, что по своим оптическим, химическим и физическим характеристикам искусственные камни не уступают природным аналогам. Коллекция будет продаваться в Великобритании, в остальные страны она поступит после 2022 года.

Камни выращены в лаборатории, 60% энергии, использованной для их создания, были получены из возобновляемых источников, заверяет Pandora.

К тому моменту, как украшения из коллекции поступят в магазины по всему миру, все алмазы для нее будут произведены с использованием 100% возобновляемых источников энергии, рассчитывают в компании.

Штаб-квартира Pandora находится в Копенгагене, по всему миру у компании 26 тыс. сотрудников. Свои украшения компания производит на двух предприятиях в Таиланде. Согласно данным на сайте компании, сейчас украшения датской компании продают более чем в 100 странах мира.

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