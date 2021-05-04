Глаза современной пехоты Алекс Кульманов

4.05.2021, 21:08

Возможности обычного американского пехотинца выходит на совершенно иной уровень.

Если посмотреть на оружие современного пехотинца, то в его руках обнаруживаешь те же "Калашниковы" и MK, что и 40 лет назад. Стрелковое оружие за последние полвека модернизировалось, но революционных изменений так и не произошло. В России пытаются уйти от советского Калаша, придумывая им на замену калашеобразные изделия со спорными преимуществами. В США уже который десяток лет обсуждается замена натовской классики – патрона 5,56х45 – на более мощный патрон, который сможет лучше работать против современных бронежилетов, и при этом будет иметь адекватные размеры-вес-импульс. Но все эти изменения в стрелковом оружии не изменили и в ближайшем будущем не изменят возможности пехоты так, как это сделали электронные системы, помогающие лучше видеть в различных условиях. В первую очередь речь идёт о приборах ночного видения (ПНВ). Но и они потихоньку уступают место более современным системам электронного зрения.

Широко известно, что первые приборы ночного видения были созданы немцами, причём ещё до Второй мировой войны. В ходе боевых действий немцы достаточно активно применяли ПНВ, установленные на тяжёлой технике. Системы были громоздкими, имели низкое качество изображения, и что самое плохое, сильно страдали от засветок. При вспышках выстрелов или других ярких источниках света первые модели ПНВ нередко выходили из строя. Под конец войны немцы умудрились выпустить даже индивидуальные пехотные ПНВ, которые вместе с аккумуляторами весили "всего" 35 кг, имели дальность видимости целых 100 метров и работали от одного заряда 20 минут.

В дальнейшем системы ночного зрения совершенствовались, увеличивалась дальность видения, уменьшались размер и вес. К началу XXI века "ночники" достигли такой компактности, что их стало можно носить на шлеме без риска травмировать шею, а технические возможности расширились до сотен метров дальности наблюдения в течение десятков часов. Современные ПНВ получили весьма характерное распространение. Так, в ходе боевых действий в Ираке и Афганистане, США старались вести бои в тёмное время суток. В крупных боях и в отдельных рейдах спецназа американцы активно пользовались наличием большого количества ПНВ у себя и малым количеством у противника. В XXI веке американская армия оказалась самой укомплектованной в мире современной электроникой и широко использовала это преимущество, воюя буквально со слепым противником.

Уже в 10-х годах широкую известность получил прибор ночного видения GPNVG-18. Этот ПНВ сразу привлекает внимание необычным дизайном. Как правило, "ночники" имеют один-два объектива. Стандартный недостаток обычных ПНВ состоит в так называемом "туннельном зрении". Поле зрения приборов с двумя объективами составляет около 40 градусов. Полностью отсутствует обзор периферии, и приходится постоянно вертеть головой в нужном направлении, что снижает информативность и скорость реакции, а также приводит к утомлению. GPNVG-18 имеет сразу 4 объектива, которые дают панорамную картинку в 97 градусов. 30 часов работы обеспечивают четыре 3-хвольтовые батареи. Сам прибор ночного видения весит около 750 граммов. Батарейный блок размещается на задней части боевого шлема, играя роль противовеса.

В открытых источниках пишут, что использование ПНВ GPNVG-18 – уникальный опыт. Ночь в них выглядит совершенно иначе. По сравнению с ПНВ предыдущих поколений, GPNVG-18 даёт более чёткое изображение без ощущения потери остроты зрения, поле наблюдения выглядит таким же, как и в дневное время. Получить такой опыт непросто. Приборы ночного видения третьего поколения запрещены к экспорту из Соединённых Штатов по гражданским каналам. Более того, запрещается смотреть в такие ПНВ лицам, не имеющим гражданства США. Лица, предоставившие такую возможность, могут получить тюремный срок. В то же время по военным каналам GPNVG-18 поставляются в разные страны. В 2017 году партия этих приборов досталась украинскому спецназу. Один из бойцов, использовавший GPNVG-18, описал свои впечатления так:

"Поле обзора резко увеличивается в обе стороны. Немного кружится голова в первые 10-15 минут работы, если активно крутить головой по сторонам. Масса большая. На голову приходится где-то 1,3 килограмма. Без противовеса батарейным блоком голова падает вперёд. Дальность видимости ночью даже выше заявленной: можно рассмотреть силуэт человека в поле на расстоянии почти в 2 км. Чёткость картинки, считай, что FullHD на Ютубе. Он выдаёт очень чёткое изображение, даже лучше, чем мои глаза, и я не шучу. В нём лучше, чем обычными глазами днём. Есть полезная функция, когда он гасит вспышку и яркость, если слишком светло. Говорят, есть ещё специальная модификация с тепловизионным каналом. Из минусов – очень не любит влагу, приходится одевать в чехол. Но у всего есть предел."

Надо заметить, ничего, подобного GPNVG-18, нет больше ни у кого. Однако вооружённые силы США не стоят на месте. В настоящий момент идут активные работы по созданию новых систем, которые ещё больше расширят возможности солдат. Не просто видеть в сложных условиях, а видеть то, что невозможно видеть глазами в принципе. Новейшие системы работают уже с дополненной реальностью.

Недавно в Твиттере боевой группы бригады Lancer было выложено впечатляющее видео, иллюстрирующее, что видят солдаты в новых очках ночного видения дополненной реальности ENVG-B с Rapid Target Acquisition.

В возможностях ENVG-B заявлена возможность прицеливания оружия через очки, возможность заглядывать за угол, идентификация целей с большой точностью и скоростью, метки местоположения и путевые точки, указание своих солдат (метки "свой-чужой").

Система с похожими возможностями Integrated Visual Augmentation System (IVAS) уже проходит испытания в войсках. В конце 2020 года начались испытания защищённой версии системы, устойчивой к неблагоприятным погодным условиям в 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США.

Система IVAS даёт солдатам дополненное "зрение", в том числе с внешних датчиков. Солдаты могут видеть через свои бронемашины, которые передают изображение на личные мониторы солдат. В числе функций – наземная навигация, возможность отслеживания объектов в бою; внешние датчики дают возможность смотреть за препятствия и стены. Участвующие в испытаниях солдаты дают хорошие отзывы. Разработчики заявляют, что выживаемость и смертоносность солдат увеличатся многократно. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году. В марте 2021 года было заключено соглашение на производство 120 000 комплектов за 21,88 млрд. долларов США. Стоимость одного комплекта для одного пехотинца выходит под 200 тысяч долларов США.

Данное удорожание экипировки пехотинца очень показательно. Система вроде IVAS становится самым дорогим элементом личной экипировки солдата, многократно превосходя по цене все остальные элементы, вместе взятые. При этом, возможности обычного американского пехотинца выходит на совершенно иной уровень. Война становится очень похожей на видеоигры. Причём разница возможностей между американским солдатом и не столь технологичным противником сравнима с разницей между реальным игроком и компьютерными ботами низкого уровня, которые обречены на гибель.

Можно быть уверенным, что системы дополненного зрения будут развиваться, а их возможности и интеграция с другими элементами экипировки – расти. Летальность противника без подобного оборудования будет расти. В России ничего подобного нет даже на уровне показательных выставочных демонстраций.

Алекс Кульманов, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».