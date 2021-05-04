закрыть
4 мая 2021, вторник, 22:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запретили продажу жилья через облигации

  • 4.05.2021, 21:37
В Беларуси запретили продажу жилья через облигации

Модель строительства квартир через покупку облигаций породила не один долгострой в Минске.

В Беларуси устанавливается запрет на регистрацию жилищных облигаций, сообщает пресс-служба Таракана. Это значит, что такая форма покупки квартир прекратит свое существование, передает tut.by.

Модель строительства квартир через покупку облигаций породила не один долгострой в Минске. Это и ЖК «Аркадия», и «Грушевский посад» и другие. Дело в том, что уплаченные за облигации деньги застройщик вовсе не обязан пускать именно на строительство конкретного дома. В итоге некоторые «затыкали» этими деньгами другие «дыры».

С долевым же строительством сейчас в Беларуси уже все хорошо. Теперь деньги дольщиков должны аккумулироваться на специальном счете застройщика и не могут идти на сторонние проекты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Перекладины для синих пальцев
Перекладины для синих пальцев Ирина Халип
Поздние прогулки в смирительной рубашке
Поздние прогулки в смирительной рубашке Владимир Халип
Соратники Лукашенко принялись с наслаждением расписывать, как будут хозяина убивать
Соратники Лукашенко принялись с наслаждением расписывать, как будут хозяина убивать Андрей Санников
Система окончательно доказала свою неконкурентоспособность
Система окончательно доказала свою неконкурентоспособность Юрий Пшенник