В Беларуси запретили продажу жилья через облигации 4.05.2021, 21:37

Модель строительства квартир через покупку облигаций породила не один долгострой в Минске.

В Беларуси устанавливается запрет на регистрацию жилищных облигаций, сообщает пресс-служба Таракана. Это значит, что такая форма покупки квартир прекратит свое существование, передает tut.by.

Модель строительства квартир через покупку облигаций породила не один долгострой в Минске. Это и ЖК «Аркадия», и «Грушевский посад» и другие. Дело в том, что уплаченные за облигации деньги застройщик вовсе не обязан пускать именно на строительство конкретного дома. В итоге некоторые «затыкали» этими деньгами другие «дыры».

С долевым же строительством сейчас в Беларуси уже все хорошо. Теперь деньги дольщиков должны аккумулироваться на специальном счете застройщика и не могут идти на сторонние проекты.

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