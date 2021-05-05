Белорус, который вез в Литву сигареты на 1 млн евро, сбежал и бросил фуру прямо в пункте пропуска 12 5.05.2021, 18:09

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А в Польше задержали контрабанду белорусских сигарет на 2,5 млн долларов.

Крупные партии белорусских сигарет, которые нелегально пытались доставить в Литву и Польшу, задержали службы этих стран. Причем, в одном из случаев водитель фуры, которая перевозила контрабанду, сбежал прямо в пункте пропуска, передает kp.by.

В Польшу запрещенный груз ввезли под видом минеральной ваты. А на самом деле в коробках было 653 тыс. пачек белорусских сигарет! Их стоимость оценили в 9,7 млн злотых - это около 2,55 млн долларов в эквиваленте. Литовский грузовик по документам должен был перевозить товар в Германию, рассказали в налоговой службе польского Белостока.

А в литовский пункт пропуска «Мядининкай» грузовик Iveco с белорусом за рулем прибыл с документами, по которым перевозит древесные плиты. Этот товар нередко используют для сокрытия контрабанды, поэтому таможенники решили направить фуру на углубленный досмотр.

Они удивились, заметив вскоре кабину автомобиля пустой, но с оставленными ключами. Выяснилось, что водитель сбежал, да еще и поменял номера перед перед этим, рассказали в литовской таможне. Фуру проверили и нашли внутри минимум 350 тысяч пачек, которые оценили почти на 1 млн евро. Сигареты были, в частности, производства гродненской фабрики "Неман".

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