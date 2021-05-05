Украинские пограничники нашли возле границы с РФ сумки с парашютами 6 5.05.2021, 18:44

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фото: dpsu.gov.ua

Парашюты обнаружили военнослужащие Луганского пограничного отряда.

Военнослужащие Луганского пограничного отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, обнаружили недалеко от границы с РФ сумки с парашютами. Об этом 5 мая сообщает Госпогранслужба Украины.

"Во время патрулирования государственной границы пограничники заметили четырех человек. Трое двигались неподалеку от государственной границы на территории РФ, а один человек – на территории Украины. На указанное направление сразу выдвинулась группа реагирования одного из подразделений охраны государственной границы", – говорится в сообщении.

В ходе поиска потенциальных злоумышленников пограничники обнаружили в камышах рядом с государственной границей четыре сумки. При осмотре выяснилось, что в них сложены парашюты. Их передали правоохранительным органам.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

фото: dpsu.gov.ua

фото: dpsu.gov.ua

фото: dpsu.gov.ua

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