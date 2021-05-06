«Вдруг охрана — больше не охрана, а наоборот?»: таракану везде мерещатся заговоры 5 6.05.2021, 9:35

5,678

фото: nn.by

Нервы уже сдают.

Итак, приближается 9 мая. День Победы.

Это действительно наш праздник. Как раз к празднику история преподнесла интересный сюрприз — юристы подали заявления в прокуратуру Германии на Лукашенко, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Ирония судьбы. Германия смогла пройти денацификацию и дефашизацию. А в Беларуси, стране, наиболее пострадавшей от фашизма, эта дрянь под руководством Лукашенко прямо расцвела буйным цветом в XXI веке. Что ж, уроки истории они такие. Неожиданные, но неизбежные.

У деда вся та же дилемма. Как провести массовое мероприятие без риска быть освистанным. Людей нагоняют, как всегда, с использованием административного ресурса (по-другому же не умеют). Но директорам очень стремно. Как набрать 50 проверенных человек, если 97 процентов против? Тут или массовость, или лояльность. В общем, без увольнений, кажется, не обойтись по итогу мероприятия. Хотя заманивают всячески: если придешь с семьей – предлагают взять отгул.

В Гродно и вовсе заместитель облисполкома Невера устроил разнос. Темы две: люди не хотят идти на 9 мая и не подписываются против западных санкций (к сведению Виталия Иосифовича добавим – многие эти самые санкции даже поддерживают).

Зампред даже не понял, что даже на этом совещании против деда искренне и абсолютно бесплатно было явно больше половины присутствовавших. В общем, борьба с ветряными мельницами продолжается. И нервы уже сдают. Ор гродненского зампреда тому доказательство.

Но вернемся к деду. Возможно, дело не только в том, что могут освистать. В параноидном сознании рисуются картинки пострашнее. Поэтому ближний круг и охрана на ушах. Везде начали мерещиться заговоры. Вдруг охрана больше не охрана, а наоборот?

А тут еще президент Таджикистана заявил о том, что поедет в Москву на парад. Еще одна дилемма. Ехать или не ехать? Вроде не приглашали и не собирался. Но разве агрофюрер хуже Рахмона? Как-то нужно будет объяснять свое отсутствие.

Дед, вроде бы, все уже понятно. День Победы — не твой праздник. Про отношение к ветеранам — красиво говорит картинка о помощи в разных государствах к этой дате. Языком «плявузгать» — не финансово помочь. Вся помощь уходит «красаўцам».

Про твое отношение к Гитлеру тоже многие наслышаны. Все же гены пальцем не задавишь.

Мы в этот день — наследники победителей. И мы — победители.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».