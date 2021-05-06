Известный врач объяснил, можно ли вторую дозу сделать другой вакциной от COVID-19 2 6.05.2021, 9:56

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Это один из самых важных и интересных вопросов.

Популярный украинский доктор Евгений Комаровский в своем блоге рассказал, можно ли вторую дозу сделать другой вакциной от COVID-19 и что будет через год:

— С максимально возможной вероятностью, когда речь идет о первичной вакцинации, то нельзя. Вот, например, если первая доза сделана Pfizer, то вторую дозу нужно делать этой же вакциной. Если первая доза сделана AstraZeneca, то вторую нужно делать тоже ею. На сегодня ситуация такая, и никто не знает, как будет дальше.

А вот потом, допустим, через год, когда нам повторно придется вакцинироваться, скорее всего, возникнет другая проблема, особенно для векторных вакцин. Попытаюсь объяснить вкратце, что такое векторные вакцины. Вот взяли аденовирус шимпанзе — тот самый, который используется в AstraZeneca, — и вставили в него фрагмент, который представляет собой спайк-белок коронавируса. Организм после прививки реагирует не только на фрагмент коронавируса, но и на аденовирус. То есть антитела вырабатываются не только к коронавирусу, но и к аденовирусу, который служит вектором. И если через год использовать ту же самую вакцину, то она уже будет неэффективной, поскольку в организме уже будут антитела, которые нейтрализуют аденовирус.

Поэтому, скорее всего, если мы сегодня прививаемся AstraZeneca, то через год нам будет нужна другая векторная вакцина, с другим аденовирусом. То есть если сейчас мы привьемся AstraZeneca, то через год нам будет нужна Johnson & Johnson, например. Вот такие проблемы будут в перспективе.

Но сейчас никто понятия не имеет, можно ли привиться другой вакциной, если вдруг государство не завезло достаточное количество препарата для второй дозы. То есть мы не знаем, можно ли AstraZeneca заменить Pfizer или Johnson & Johnson. Скорее всего, можно, но утверждать это нельзя, мы еще не знаем абсолютно точного ответа на этот вопрос.

Ну вот что делает любая вакцина? Доставляет в организм этот самый спайк-белок коронавируса, к которому должен выработаться иммунитет. Поэтому можно рассчитывать на взаимозаменяемость вакцин. Но ВОЗ пока не комментирует все эти острые вопросы, не дает четкого ответа, ссылаясь на нехватку данных и отсутствие исследований.

В любом случае после первой дозы должно пройти три месяца, а за это время многое может измениться и выясниться. Получите защиту хотя бы одной дозой, а потом будете переживать.

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