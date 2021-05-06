Вали, Саша, вали
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 6.05.2021, 10:36
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Ждем новых истерик и одного действительно судьбоносного решения.
Уверены, что коллеги из «Минской семибоярщины» смогли бы очень красиво зашифровать эту историю. И назвали бы это, например, операция «Засуха» или «Вентиль», но мы не будем.
Просто предложим на основании информации, которую удалось собрать Жози в ходе непродолжительной командировки в Москву, немного под другим ракурсом посмотреть на ситуацию с поставками нефти в Беларусь.
Новостью, которая не дает покоя концерну «Белнефтехим» о «плановых» (по Головченко) поставках нефти на переработку на «Нафтан», которые «по графику» сократились более, чем в 10 раз в мае 2021 года, белорусско-российский сегмент интернета живет уже больше недели.
Основание - возможные вторичные американские санкции. И вот здесь начинается самое интересное.
Первое. Ряд российских компаний (та же «Роснефть») «успешно» работает в режиме западных санкций. Сложно представить, что вторичные санкции серьезно ухудшат положение.
Второе. Санкции вступают в силу с 3 июня 2021 года и можно было бы еще месяц гнать усиленными темпами сырье. Но нет. Труба подсохла уже сейчас.
Третье. Интересен и сам объем сокращений. Если немного поколдовать с цифрами в пересчете на год, то мы получим плюс-минус - объем, необходимый для закрытия потребностей внутреннего рынка, то есть об экспортных поставках нефтепродуктов и нефти придется на время забыть. Не будем тут напоминать, что это значит для белорусской внешней торговли и бюджета.
Все эти странности наталкивают на интересную мысль - Кремль нашел изящный ответ на бесконечное кидалово со стороны деда, а американские санкции здесь лишь красивый предлог.
Может, экс-президент Молдовы Додон вчера как раз припомнил пожелание «уверенной победы на президентских выборах» (дед уверенно предсказал победы Порошенко, Додона и Трампа)? Ведь до этого Додон побывал в той же Москве и уехал оттуда с подарками в виде вакцины.
В общем ждем новых истерик и одного действительно «судьбоносного» решения.
Вали, Саша, вали.
Telegram-канал «Ник и Майк»