Вали, Саша, вали Telegram-канал «Ник и Майк»

6.05.2021, 10:36

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Ждем новых истерик и одного действительно судьбоносного решения.

Уверены, что коллеги из «Минской семибоярщины» смогли бы очень красиво зашифровать эту историю. И назвали бы это, например, операция «Засуха» или «Вентиль», но мы не будем.

Просто предложим на основании информации, которую удалось собрать Жози в ходе непродолжительной командировки в Москву, немного под другим ракурсом посмотреть на ситуацию с поставками нефти в Беларусь.

Новостью, которая не дает покоя концерну «Белнефтехим» о «плановых» (по Головченко) поставках нефти на переработку на «Нафтан», которые «по графику» сократились более, чем в 10 раз в мае 2021 года, белорусско-российский сегмент интернета живет уже больше недели.

Основание - возможные вторичные американские санкции. И вот здесь начинается самое интересное.

Первое. Ряд российских компаний (та же «Роснефть») «успешно» работает в режиме западных санкций. Сложно представить, что вторичные санкции серьезно ухудшат положение.

Второе. Санкции вступают в силу с 3 июня 2021 года и можно было бы еще месяц гнать усиленными темпами сырье. Но нет. Труба подсохла уже сейчас.

Третье. Интересен и сам объем сокращений. Если немного поколдовать с цифрами в пересчете на год, то мы получим плюс-минус - объем, необходимый для закрытия потребностей внутреннего рынка, то есть об экспортных поставках нефтепродуктов и нефти придется на время забыть. Не будем тут напоминать, что это значит для белорусской внешней торговли и бюджета.

Все эти странности наталкивают на интересную мысль - Кремль нашел изящный ответ на бесконечное кидалово со стороны деда, а американские санкции здесь лишь красивый предлог.

Может, экс-президент Молдовы Додон вчера как раз припомнил пожелание «уверенной победы на президентских выборах» (дед уверенно предсказал победы Порошенко, Додона и Трампа)? Ведь до этого Додон побывал в той же Москве и уехал оттуда с подарками в виде вакцины.

В общем ждем новых истерик и одного действительно «судьбоносного» решения.

Вали, Саша, вали.

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