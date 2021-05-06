Коронавирус в Индии: в стране фиксируют новые «рекорды» 6.05.2021, 11:53

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фото: reuters

Министерство здравоохранения обновило статистику.

Ситуация с коронавирусом в Индии остается катастрофической. За минувшие сутки в стране зафиксировали новые рекорды заболеваемости и смертности, сообщает nv.ua.

По данным Министерства здравоохранения и семейного благополучия, за последние 24 часа в стране коронавирус диагностировали у 412 262 человек.

От последствий заболевания умерли 3980 пациентов за сутки.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Индии достигло почти 21,1 миллиона, летальных случаев — 230,2 тысячи.

Индия наряду с США и Бразилией является одной из наиболее пострадавших от пандемии стран.

По данным ВОЗ, каждый четвертый случай смерти от COVID-19 в мире приходится на Индию.

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