Коронавирус в Индии: в стране фиксируют новые «рекорды»
- 6.05.2021, 11:53
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Министерство здравоохранения обновило статистику.
Ситуация с коронавирусом в Индии остается катастрофической. За минувшие сутки в стране зафиксировали новые рекорды заболеваемости и смертности, сообщает nv.ua.
По данным Министерства здравоохранения и семейного благополучия, за последние 24 часа в стране коронавирус диагностировали у 412 262 человек.
От последствий заболевания умерли 3980 пациентов за сутки.
Общее число случаев заражения коронавирусом в Индии достигло почти 21,1 миллиона, летальных случаев — 230,2 тысячи.
Индия наряду с США и Бразилией является одной из наиболее пострадавших от пандемии стран.
По данным ВОЗ, каждый четвертый случай смерти от COVID-19 в мире приходится на Индию.
#CoronaVirusUpdates:— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) May 6, 2021
📍#COVID19 India Tracker
(As on 6 May, 2021, 08:00 AM)
➡️Confirmed cases: 2,10,77,410
➡️Recovered: 1,72,80,844 (81.99%)👍
➡️Active cases: 35,66,398 (16.92%)
➡️Deaths: 2,30,168 (1.09%)#IndiaFightsCorona#Unite2FightCorona#StaySafe @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/2T5EOJs8Bi