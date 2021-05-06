Индекс Dow Jones достиг рекордной отметки на фондовых торгах в США
- 6.05.2021, 12:25
Акции растут на фоне впечатляющих экономических показателей.
Данные Нью-Йоркской фондовой биржи свидетельствуют о том, что американский промышленный индекс Dow Jones достиг в среду рекордной отметки к закрытию торгов в США, передает ТАСС.
Сообщается, что индекс повысился на 97,31 пункта (0,29%) и установился на отметке 34 230,34 пункта.
«Акции растут на фоне впечатляющих экономических показателей, спокойствия на рынке облигаций, а также в связи с уверенным восстановлением мировой экономики», — заявил инвестиционный аналитик компании Oanda Эдвард Мойя.
Напомним, что предыдущий рекорд был зафиксирован при закрытии торгов 16 апреля, когда Dow Jones поднялся до 34 200,67 пункта.