В минской поликлинике с трудом нашли дозу «Спутника V» для ревакцинации 6.05.2021, 14:29

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фото: reuters

Журналистка приехала в больницу и ткнулась в закрытые двери кабинета.

5 мая журналистка Инесса Плескачевская попыталась получить повторную прививку "Спутника V" в минской поликлинике №4. Но все оказалось не так просто, сообщает "Еврорадио".

Приехав в поликлинику, она уткнулась в закрытые двери кабинета, где ее вакцинировали 21 день назад:

"Спрашиваем вокруг — никто ничего не знает. Подходит пожилая пара, она на костылях — с тем же недоумением и вопросом. Говорю им, чтобы сидели и никуда не ходили, я все узнаю. Теперь у меня ответственность не только за себя и мужа, но и за этих людей. Бегаю по лаборатории, завожусь — никто ничего не знает: "Почему я вообще должна этим заниматься?"

В конце концов журналистка дозвонилась до главврача. Та сверилась с журналом прививок и пообещала, что вакцину сейчас разморозят и всех желающих — ревакцинируют.

"Разве это так сложно: написать объявление на дверях кабинета, сделать так, чтобы в регистратуре и по телефону конкретно отвечали на конкретный вопрос? И как вообще проводится ревакцинация, если мы ее добивались скандалом?" — задается вопросами журналистка.

При этом мужу Плескачевской, который еще не вакцинировался, сказали, что прямо сейчас могут уколоть китайской вакциной Sinopharm. А вот когда появится "Спутник V" — неизвестно.

На этом ситуация не заканчивается. При попытке узнать, когда можно будет получить сертификат о вакцинации, журналистка выяснила, что в Беларуси он еще только разрабатывается. "Мало того, что в Европе "Спутник V" не признают, так у нас еще и сертификаты о вакцинации не выдают", — резюмирует она. И списывает ситуацию на "бардак в отдельно взятой поликлинике".

По заявлениям чиновников от здравоохранения, массовая вакцинация в Беларуси началась в начале апреля (хотя Плескачевской в поликлинике сказали, что она еще не началась). По данным Минздрава, на прививки записалось 400 тысяч человек.

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