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Мексиканская собака прокатилась на серфинге и стала звездой Сети

  • 6.05.2021, 14:51
Мексиканская собака прокатилась на серфинге и стала звездой Сети

Видеохит.

Похоже, в мексиканском городе Альварадо, штат Веракрус, эволюция шла своим ходом — иначе как еще объяснить, что местные собаки запросто катаются на серфе, пишет «Медуза».

Дело было 2 мая. Очевидцы сняли на камеру проплывающую мимо лодку, к которой привязали серф. На серфе сидела невозмутимая собака, всем своим видом показывавшая, что не происходит ничего необычного. Очевидцы предположили, что она просто наслаждалась солнцем и прохладной водой. Что, в общем-то, заметно.

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