В Польше активно сокращается количество госпитализаций ковид-пациентов 6.05.2021, 21:13

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фото: vsetutpl.com

На сегодня ковид-пациентами занято около половины зарезервированных для таких случаев коек.

В Польше активно сокращается количество госпитализаций инфицированных коронавирусом пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Недзельский, передает «Радио Польша».

По словам главы польского Минздрава, на сегодняшний день ковид-пациентами занято 19,4 тыс. из зарезервированных для таких случаев 39 тыс. коек. Адам Недзельский добавил, что за последний месяц количество госпитализированных с диагнозом COVID-19 сократилось на 15 тыс.

«На сегодняшний день количество госпитализаций опустилось ниже отметки в 20 тыс., тогда как инфраструктура борьбы с эпидемией предусматривает возможность обслуживания порядка 40 тыс. пациентов с COVID-19», - сказал Адам Недзельский.

Министр здравоохранения Польши напомнил, что в пик третьей волны эпидемии, который пришелся на пасхальные праздники, с диагнозом COVID-19 в польских больницах было госпитализировано порядка 35 тыс. пациентов.

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