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В пятницу в Беларуси ожидается до 18 градусов тепла

  • 6.05.2021, 21:23
В пятницу в Беларуси ожидается до 18 градусов тепла
иллюстрационное Фото

Возможны дожди.

В пятницу, 7 мая, в Беларуси возможны дожди, а в некоторых районах и грозы. Порывы ветра местами могут достигать 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит от +1 до +7 градусов (в Минске — 2-4 тепла), в дневные часы — от +9 до +15 (на Гомельщине — до +18, в столице — от +12 до +14 градусов).

Потепление ожидается в начале следующей недели, когда местами температура воздуха будет достигать 24-26 градусов. А осадков станет существенно меньше.

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