В пятницу в Беларуси ожидается до 18 градусов тепла
- 6.05.2021, 21:23
Возможны дожди.
В пятницу, 7 мая, в Беларуси возможны дожди, а в некоторых районах и грозы. Порывы ветра местами могут достигать 14 м/с.
Температура воздуха в ночные часы составит от +1 до +7 градусов (в Минске — 2-4 тепла), в дневные часы — от +9 до +15 (на Гомельщине — до +18, в столице — от +12 до +14 градусов).
Потепление ожидается в начале следующей недели, когда местами температура воздуха будет достигать 24-26 градусов. А осадков станет существенно меньше.