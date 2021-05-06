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Илон Маск возглавил список самых высокооплачиваемых гендиректоров в США

  • 6.05.2021, 21:26
Илон Маск возглавил список самых высокооплачиваемых гендиректоров в США
Фото: Gettyimages.com

Ему не платили зарплату, но он получил бонусы в виде опционов на акции стоимостью $11 млрд.

Основатель Tesla Илон Маск по итогам 2020 года стал самым высокооплачиваемым генеральным директором в США, подсчитал журнал Forbes.

В 2018 году Маск отказался от зарплаты в Tesla. Вместо этого он получает вознаграждение в виде опционов на акции компании, в которой работает. По подсчетам издания, в 2020 году Маск получил опционы на акции автоконцерна стоимостью $11 млрд.

На втором месте по доходам оказался глава разработчика ПО для бизнеса Paycom Чад Ричисон с $211 млн, а на третьем — гендиректор медицинской компании 1Life Healthcare Амир Дэн Рубин с $199 млн.

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