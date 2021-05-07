Джен Псаки заявила о намерении покинуть должность пресс-секретаря Белого дома 7.05.2021, 8:59

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фото: gettyImages

Названы сроки, в которые должность может стать вакантной.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что в следующем году может уйти со своего поста.

В интервью Дэвиду Аксельроду в подкасте The Axe Files она заявила, что обсуждала с командой Джо Байдена срок в один год работы на должности пресс-секретаря, сообщает CNN.

«Я думаю, что это будет время для кого-то другого, чтобы получить эту работу, через год или примерно через год», — отметила Псаки.

Президент США Джо Байден сообщил, что Псаки займет пост пресс-секретаря Белого дома в ноябре 2020 года. Тогда она заявила, что намерена заниматься восстановлением доверия к Белому дому.

Джен Псаки занимала должность пресс-секретаря Госдепартамента в 2013—2015 годах. В периоды с 2009 по 2011, а также с 2015 по 2017 работала помощником президента США Барака Обамы по коммуникациям.

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