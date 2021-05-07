Глава Госдепа рассказал о возможности отключения России от SWIFT 5 7.05.2021, 9:44

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Энтони Блинкен назвал условия, при которых США рассматривают «любой разумный вариант».

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, возможно ли отключение России от системы SWIFT в случае продолжения агрессии против Украины.

«Не хочу говорить о каких-то гипотетических шагах, которые мы можем сделать в будущем. Скажу вот что: когда речь идет о том, чтобы сдержать агрессию, или о том, чтобы ответить, мы рассмотрим любой разумный вариант», — отметил Блинкен в интервью «Радио Свобода».

По его словам, США будут отвечать, «если Россия продолжит делать необдуманные, агрессивные шаги или в отношении Украины, или в отношении других наших партнеров».

«Не с целью эскалации, не потому, что нам нужен конфликт, а потому, что такие действия не могут оставаться без ответа, не могут быть безнаказанными… Но я искренне надеюсь на то, что Россия понимает: мы бы лучше предпочли более стабильные и предсказуемые отношениям. Но в конце концов, это зависит от России — от того, что она делает, и того, что не делает», — подчеркнул госсекретарь.

29 апреля Европарламент принял резолюцию, в которой призывает прекратить импорт российской нефти в ЕС и отключить Россию от международной системы межбанковских платежей SWIFT.

Это сделают немедленно, если наращивание войск РФ приведет к вторжению России в Украину.

SWIFT — это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Отключение страны от этой системы означает ее фактическую изоляцию.

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