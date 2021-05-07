Офицеры против Лукашенко 2 7.05.2021, 10:45

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иллюстрационное фото

Список на лишение званий могли сократить, чтобы не показывать, как много противников режима в силовых структурах.

Национальный правовой интернет-портал Беларуси опубликовал список бывших военных, следователей и милиционеров, которых Лукашенко лишил воинских и специальных званий по политическим причинам. Всего разжаловали 87 бывших силовиков. Их лишили званий, а значит и соответствующих пенсий. Несмотря на это самые офицеры считают честью попасть в черный список Лукашенко, сообщает «Белсат».

Лукашенко подписал указ о лишении военных и специальных званий своих противников позавчера. Вчера стали известны фамилии: 87 офицеров, от полковника до старшего сержанта, кто в запасе, кто в отставке. Званий их лишили за то, что с августа они не согласились с беззаконием, убийствами и пытками мирных протестующих.

В списке есть давно известные офицеры-противники Лукашенко-например, руководитель Объединенной гражданской партии, полковник милиции запаса Николай Козлов, или полковник спецназа в отставке Владимир Бородач. Есть и те, кто проявил свою позицию недавно: бывший следователь, а ныне айтишник Евгений Юшкевич – сейчас он в следственном изоляторе КГБ; бывший руководитель Минской областной ГАИ полковник милиции запаса Сергей Масловский, который прошел пытки в изоляторе на Окрестина; подполковник милиции в запасе Станислав Лупоносов, бывший работник ГУБОПиК.

«По моему мнению, список сознательно сокращен, чтобы не показывать людям и другим офицерам, оставшимся в системе, количество тех, кто из нее вышел и осудил действия непосредственно после выборов», - считает бывший следователь, майор юстиции Игорь Лобан.

В «БайПоле» о лишении званий знали и были к нему готовы, говорит Игорь Лобан, также обвиненный в терроризме. Под действия указа не попали как минимум 10 его коллег, которые ушли из органов публично и в знак протеста.

«Указ будет действовать, пока Лукашенко остается у власти. Но я абсолютно уверен, что все будут восстановлены в своих званиях и классовых чинах», – уверен Лобан.

Список офицеров, лишенных звания, стал знаком качества и для Валерия Костко, который служил в КГБ в первые годы независимости Беларуси.

«Офицеры МВД, КГБ, прокуратуры, Следственного комитета были не согласны. Они написали рапорты и уволились. Этим они сохранили свою офицерскую честь и достоинство, так как не пошли против закона. И это правильно», - убежден Валерий Костко.

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