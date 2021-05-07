В Германии ввели привилегии для привитых и перенесших COVID-19 1 7.05.2021, 12:26

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фото: Reuters

Новые правила могут вступить в силу уже 9 мая.

Представительство федеральных земель Германии - бундесрат в пятницу, 7 мая, одобрил постановление правительства страны о расширении прав для жителей страны, полностью привившихся от COVID-19 или перенесших коронавирусную инфекцию, сообщает dw.com.

Для этих категорий лиц, в частности, будут отменены действие комендантского часа, ограничения социальных контактов, а также проведение экспресс-тестов, необходимых, например, для посещения непродовольственных магазинов, парикмахерских или музеев. При этом привитые и переболевшие ковидом не освобождаются от обязательного ношения защитных масок и соблюдения дистанции в 1-2 метра по отношению к другим гражданам.

Документ был принят правительством Германии 4 мая. В четверг, 6 мая, он был одобрен парламентом Германии - бундестагом. Новые правила могут вступить в силу уже 9 мая, заявил ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn).

Локдаун в Германии и "аварийный тормоз" для всей страны

В конце апреля в Германии были приняты поправки в Закон об эпидемиологической защите (Infektionsschutzgesetz, IfSG), подразумевающие единые для всей страны правила по ужесточению мер борьбы с коронавирусом ("аварийный тормоз"). Так, для округов и городов с высоким уровнем инфицирования предусмотрены ночной комендантский час, закрытие школ и более строгие ограничения для работы магазинов.

В Германии за последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 125,7 случая заражения. Днем ранее было 129,1 случая, а в прошлую пятницу - 153,4. Минимум одной дозой вакцины привиты более 25,4 млн жителей страны или 30,6% взрослого населения.

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