Белорус — лукашенковским «офицерам»: Ваш бой проигран, вы не смоете грязь с погон 15 8.05.2021, 16:24

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Служившие узурпатору навсегда останутся в истории как неудачники, дезертиры и трусы.

Телеграм-канал «Менск Разам» опубликовал мнение читателя о параде мракобесия:

— Я хочу обратиться к наемникам армии Беларуси, или просто, работникам армии. Именно работникам, бюрократам, наемникам, как угодно. Ибо это не офицеры. Офицерами я бы назвал три сотни девушек, стоящих на комаровском рынке в момент безумия насилия над народом.

Или ребят, отбивавших своих сограждан от вооруженных бандитов. Но это не про вас. Обычный сброд, выбравший профессию исходя из корыстных мотивов, но никак не по призванию и зову сердца.

Посмотрите на плевок в сторону ветеранов, это ваше отражение в будущем. Но не отождествляйте себя с ними, эти люди прошли войну, в отличие от вас. И так называемое государство вытерло ноги, публично, не выделив ни копейки.

Как это вижу я? Это как если на дне рождения все пьют и веселятся, подарки забрали себе, а именинника попросили заткнуться и не мешать празднику. Что ждет вас в обозримом будущем? То что вы заслужили.

Я не призываю вас перейти на сторону народа, которому вы, напомню, присягнули. Я не призываю вас вспомнить о таких словах как честь, совесть, достоинство. Эти слова к вам не имеют никакого отношения. Ваш бой проигран, вы навсегда останетесь в истории как неудачники, дезертиры и трУсы. Вы уже сделали свой выбор, предали народ, доверивший вам оружие в обмен на содержание.

Предатели. Как мы относимся к вам? Равнодушие, презрение, негатив. Ваша коричневая роба офицерского состава очень вам к лицу. Мы знаем что вы будете стрелять в нас, потому что вы уже предали нас. Даже если завтра вы дружными рядами встанете рядом с нами... Вы не смоете грязь с погон.

Я хочу только одного, чтобы спустя годы правда не была искажена свинорылыми пропагандистами вроде мерзопакстного азаренка (конечно, с маленькой буквы), чтобы в тот момент когда вас точно так же забудут и бросят, люди не возмущались, не собирали деньги, а брезгливо отходили от отбросов общества.

Однажды на МЗКТ прозвучала, мне кажется, историческая фраза: «Офицер, застрелись!»

Если ты конечно офицер.

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