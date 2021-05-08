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Как пчел научили «диагностировать» коронавирус

  • 8.05.2021, 18:26
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Как пчел научили «диагностировать» коронавирус

Насекомых тренировали по методу Павлова.

Научные сотрудники из Нидерландов научили пчел определять зараженных COVID-19 по запаху. Уже через несколько минут тренировок пчелы смогли отличить зараженные образцы за считанные секунды. Об этом сообщается на официальном сайте Вагенингенского университета, пишет «Апостроф».

Отмечается, что в исследовании принимали участие 150 пчел. Ученые тренировали пчел по методу Павлова, вырабатывая у насекомых условный рефлекс. Каждый раз, когда пчелы подвергались воздействию запаха зараженного образца, они получали награду в виде водного раствора сахара. Пчелы вытягивали языки, чтобы получить лакомство. После нескольких повторений насекомые связали сахарную награду с определенным запахом. Впоследствии пчелы научились идентифицировать зараженные образцы за считанные секунды и разворачивать язычок возле них уже без вознаграждения.

Исследователи объяснили, что коронавирус, как и другие болезни, вызывает изменения в метаболизме человека. Из-за этого меняется и естественный запах тела. Пчелы находят цветок в нескольких километрах от них, поэтому их легко обучить распознавать запах зараженных COVID-19.

Ученые считают, что разработанная ими технология может быть применена для диагностики в странах с низким доходом.

"Пчелы доступны во всем мире, поэтому единственное, что нужно людям, - это машина, чтобы обучать пчел. Компания InsectSense уже разработала прототипы машины, способной автоматически тренировать несколько пчел одновременно, и биосенсора, который использует обученных пчел для диагностики", - отмечается в сообщении.

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