Ксендз: Бог с теми, кто ценит справедливость и свободу 8.05.2021, 19:40

Вячеслав Барок

Для христианина и независимость, и права человека являются ценностями.

Не всякий, кто говорит, что Бог с ним, сам с Богом, и Бог с ним. Gott mit uns, это известное высказывание использовалось ее идеологией, пишет ксендз Вячеслав Борок для krynica.info. Но, конечно, мировая общественность оценила фашизм в Нюрнберге и ничего божественного или человеческого в нем не заметили. Фашизм был осужден, а его последователи, которые прятались под Богом, были наказаны.

В том, что человек, опускаясь на самое дно зла, пытается спрятаться за Богом, нет ничего нового. Такой болезненный подход к действительности известен в истории, более того, некоторые старались не прятаться за Богом, а более того, называли себя богами, оправдывая тиранию. Можно упомянуть хотя бы римских императоров и им подобных самодуров. Было достаточно тех, кого даже называли Мессиями, просто чтобы подчеркнуть их уникальность. В Иерусалиме в психиатрической больнице есть целая палата, предназначенная для лечения больных с сознанием мессий.

Все «гот-мит-унсы» и пациенты с диагнозом «мессия» неизбежно находят свое место не в истории, а на ее свалке. История не отягощает себя тем, чтобы запомнить их имена.

Вы знаете, когда слышишь слова замминистра внутренних дел Беларуси «за нами народ», «за нами Бог», и вы понимаете, что их автор — один из тех, кто руководствуется провозглашенным у власти принципом. «иногда не до законов». Министерство, которое должно поддерживать общественный порядок и бороться с преступностью, то есть с деятельностью тех, кто не любит закон, то вспоминаются слова бывшего митрополита Павла в Беларуси о том, что у каждого есть свой бог.

Итак, у меня есть Бог, которому я поклоняюсь «в духе и истине» (Иоанна 4:21), так как этому Христос наставляет. А у тех, кто имеет иное представление о Боге и поклоняется Ему, также есть другой бог — идол. Все те, кто якобы поклоняется по-своему, могут сказать «верят в душе», но если они делают это в другом духе, в духе фальсификаций, лжи и насилия, они поклоняются не Богу, а идолам.

Католики признают непогрешимость только тогда, когда Папа преподает торжественно, официально и в согласии с Церковью «в вопросах веры, морали и дисциплины», а во всех других обстоятельствах Папа может ошибаться, будучи слабым и грешным человеком.

Для меня, как христианина, для исповедания веры в Бога аргументы и доказательства прямо необходимы, и они есть и характеризуются логичностью.

Когда я говорю, что истина и Бог с нами, я полагаюсь на слова Самого Бога, которые Он сказал тем, кто верит в Него: «Не бойтесь, ибо Я с вами; не унывайте, ибо Я ваш Бог; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницей моей правды”. (Исайя 41:10). Так написано у пророка Исаии. Бог с теми, кто делает ставку на приоритно ценит истину и справедливость, свободу и любовь.

Там, где нет места этим фундаментальным ценностям общественной жизни, а роль приоритетов играют стабильность и заработная плата, нет места Богу.

Удивительно, что другой чиновник, на тот момент министр иностранных дел, прикрываясь ценностями государственности и независимости, пытался оправдать незаконное насилие со стороны государства, задал вопрос «что бы вы выбрали независимость или права человека?»

Этот вопрос сам по себе является обманом, потому что в таком вопросе — христианин остается без выбора.

Согласно социальному учению Церкви, для христианина и независимость, и права человека являются ценностями (КСУК 152). В параграфе 153 Сборника социальной доктрины церкви мы читаем: «Истинный источник прав человека не в воле народа, не в государстве, не в органах государственной власти, а в самом человеке и в Боге, его Создателе. Эти права «универсальны, нерушимы и неотчуждаемы» (КСУК 153). А независимость страны — это реализация права нации. «Право наций есть не что иное, как« права человека ». (КСВК 157)

И поэтому задавать такие вопросы — значит высмеивать источник прав, которым является Бог.

Знаете, в дискуссии со сторонниками режима меня впечатлило, не то что они не хотят вести диалог, а просто кричат, не то что большинство из них, на мой взгляд, готовы изменить свои взгляды при смене правительства, но то с каким упорством все вместе защищают тиранию и насилие.

Сможет ли кто-нибудь ответить, чем отличается от фашизма такая позиция всех, кто называет себя «государственниками» или «государевыми слугами»?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».