«Невозможно проехать — глубокие ямы на всю ширину проезжей части» 2 8.05.2021, 21:12

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Иллюстрационное фото

Как на самом деле выглядят белорусские дороги.

В последнее время большинство фото читатели присылают с улиц в городах и поселках, а не с трасс, как было пару месяцев назад, пишет tut.by. Люди жалуются на плохую работу коммунальников, которые не просто опаздывают с наведением порядка — некоторые дороги они вовсе позабыли-позабросили.

Очередное фото из Калинковичей, улица Чехова, 15. Ямы тут не первый год. Рядом находится СТО.

— Поломал подвеску — и сразу на сервис. Видите, как все удобно, — иронично написал читатель.

В Могилеве на улице Вавилова есть вот такая яма. Как думаете, что будет, если попасть туда колесом?

А теперь посмотрите, во что после дождя превращается дорога на улице Красноармейкой в Старобине.

Минск, улица Кижеватова. Вот такая дорога ведет к колледж искусств. Оказывается, тропа появилась после замены трубопровода, возле учебного заведения снесли фонтан и дорожки ко входу. Вот что появилось взамен.

Это Волковыск, улица Горбатова, 21. По этой дворовой дороге по утрам и вечерам жильцы едут и идут на работу, в сад и школу. При этом ямы здесь по щиколотку, можно ноги переломать. А когда-то все начиналось с мелких выбоин.

Это место на улице Брестской в Минске уже показывали. Вот как его вынуждены ремонтировать своими силами рабочие ближайших предприятий.

— А что делать? Мы сами здесь ездим и гробим подвеску автомобилей. Хоть так этот участок починить, раз хозяин не занимается, — рассказали мужчины.

Гомель, улица Механическая. Читатель сообщил, что перекресток невозможно проехать — глубокие ямы на всю ширину проезжей части. А здесь проходят линии маршруток и автобусов.

Минск, улица Брилевская, 2. Это подъезд к трехзвездочной гостинице «Спутник». «Достойно» встречают гостей.

А вот Гомель, улица Бочкина, 184. Читатель прислал фото одной ямы с разницей в один год. Местный житель сообщил: «Был случай, когда скорая не могла нормально подъехать к ближайшему дому. Надоело уже ждать, когда ее заделают».

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